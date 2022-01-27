5 Şubat'a kadar Premier Lig’e ara verildi ve yıldız isimlerin birçoğu, nadir görülen bir sezon ortası tatilinden yararlanıyor.

Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Jorginho ve daha pek çok futbolcu kulüplerinden izin alarak yurt dışına gitmeye karar verdi.

GOAL, popüler bir tatil yeri olan Dubai’ye ve Premier Lig'deki yıldızların yurt dışı tatiline bir göz atıyor.

Premier Lig'in en iyi oyuncuları tatil için nereye gitti?

Kış tatilinde, sosyal medyada aktif olan Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere çok sayıda Manchester United yıldızı Dubai'ye gitti. Portekizli yıldız, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla fotoğraflarını yayımladı.





Ayrıca Marcus Rashford, Ralf Rangnick'in Old Trafford'daki ilk 11'inde düzenli bir şekilde oynamayı hedeflerken Birleşik Arap Emirlikleri’nde kondisyon çalışmaları yapıyor.





Jesse Lingard'ın geleceğiyle ilgili spekülasyonlar çok yaygın, GOAL Newcastle ile bir anlaşmanın eşiğinde olduğunu doğruladı ve o da sıcak havanın tadını Dubai’de çıkarıyor.





Bruno Fernandes, teknik direktör Mario Ferreira ile çalışmak için Portekiz'e geri dönmeye karar vermesine rağmen, boş zamanlarında antrenman yaparken görüntülenen bir başka isim.





Bu arada İngiliz stoper Harry Maguire, Everton kalecisi Jordan Pickford ile golf oynuyor, ancak milli takımda olan Edinson Cavani, Alex Telles ve Fred gibi isimlerin tatil şansı yok.





Premier Lig’in lideri Manchester City’nin oyuncuları da bu hafta güneşten faydalanmak niyetinde. Kevin De Bruyne ailesiyle beraber tatil yapmak için Maldivler'e gitti.





Bu arada Jack Grealish ve Ruben Dias, Aston Villa orta saha oyuncusu John McGinn gibi Dubai'de ve Portekizli Bernardo Silva, Sri Lanka'da bir tatil molası veriyor.

Ederson ve Gabriel Jesus, Ekvador ve Paraguay'a karşı Dünya Kupası eleme maçları için Brezilya Milli Takımı’na katıldı.





Aymeric Laporte, Bahamalar'da güneşin altında dinlenirken takım arkadaşı İlkay Gündoğan, Los Angeles'ta kalmayı tercih etti.





Chelsea’de Mason Mount ve Jorginho, Heat'in FTX Arena'da New York Knicks'e karşı galibiyetini izlerken Miami'de görüntülendi.

Mavilerin ocak ayının başlarında Brighton ile 1-1 berabere kaldığı maçta Romelu Lukaku ve Hakim Ziyech arasında sahada çokça konuşulan tartışmaya rağmen, ikili tatilde bilinmeyen bir yerde görüldü.

Sözleşmesi bittiği için geleceği havada kalan stoper Antonio Rudiger, annesinin doğduğu ülke olan Sierra Leone’de hoş bir şekilde karşılandı.





Senegal Milli Takımı’nda olan Edouard Mendy'nin yanı sıra, Christian Pulisic ve Thiago Silva milli takımlarında bulunuyor.

Liverpool’un futbolcuları James Milner, Andrew Robertson ve Alex Oxlade-Chamberlain ise Dubai tatilinde yorgunluk atıyor.





Roberto Firmino, eşi Larissa Pereira ve çocuklarıyla beraber sıcak iklimdeyken Curtis Jones, kız arkadaşı Saffie Khan ile Los Angeles'a gitti.





Alisson ve Fabinho gibi isimler Brezilya'da yokken, Mohamed Salah ve Sadio Mane hala Afrika Kupası’nda bulunuyor. Takumi Minamino, Japonya kadrosunda ve 27 Ocak'ta Çin'i 2-0 yendikleri maçta başarılı bir performans sergiledi.

Bu arada Arsenal, 2 Şubat'a kadar kamp için Dubai'ye gidecek ve Mikel Arteta, fitness ve taktikler üzerinde çalışarak geziyi bir fırsata dönüştürecek.





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