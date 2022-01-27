La Liga'da lider Real Madrid'in 15 puan gerisine düşen ve efsane ismi Xavi'nin liderliğinde gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Barcelona, altyapısından yetişen Adama Traore'yi gündemine aldı.

The Athletic'te yer alan habere göre Katalan ekibi yıldız oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için çalışmalara başladı.

Habere göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Wolverhampton ile yapılan görüşmelerde 35 milyon euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde duruluyor.

Tottenham'ın da ilgilendiği oyuncunun kariyerine Antonio Conte'nin sisteminde sağ bek olarak devam etmek istememesi Barcelona'nın elini güçlendiriyor.

Sözleşme uzatmak istemiyor

La Masia'da yetişen İspanyol oyuncu kulübüyle olan kontratının son 18 ayına giriyor. Daha önce yapılan yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren Traore'yi kontratının son yılına girmeden yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkartmaya çalışan İngiliz takımı da Barcelona'nın eski oyuncusu için yaptığı bu teklife sıcak bakıyor.

Ada macerası 2015-2016 sezonunda Aston Villa'da başlayan ve 2018-2019 sezonundan bu yana Wolverhampton'da oynayan Traore kariyerinin en iyi dönemini 56 karşılaşmada 6 gol ve 12 asistle oynadığı 2019-2020 sezonunda yaşamıştı.

EURO 2020'de İspanya forması da giyen oyuncu Barcelona U19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

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