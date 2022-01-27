Kanadalı forvet Cyle Larin: "Beşiktaş ile yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Beşiktaş’ın Kanadalı forveti Cyle Larin, ülke basınına röportaj verdi. Dünya Kupası’na gitmek istediklerini söyleyen Larin, Siyah-Beyazlı takımda çok iyi bir uyum yakaladığını ve sadece bu sezona odaklandığının altını çiziyor.

Tarihinde bir kez Dünya Kupası’na katılma hakkına sahip olan Kanada Milli Takımı’nın parlayan yıldızlarından birisi olan 26 yaşındaki oyuncu, her şeyi başarabileceklerine inanıyor.

Cyle Larin, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezonun çok iyi geçtiğini söylerken yeniden şampiyonluk yaşamak istediğinin altını çiziyor.

Ne söylendi?

The Guardian’a konuşan Larin, Kanada Milli Takımı’na güvenini şu sözlerle ifade etti:

“Herkese karşı rekabet edebiliriz. Bu takım için oynamak çok özel bir duygu. Bunu, Meksika maçında herkese gösterdik.

"Uzun zamandır Meksika'yı yenememiştik. Her zaman kazanma şansımız vardı ve bu sefer kendi kendime onları yeneceğimizi söyledim. Bu takım her şeyi başarabilecek güçte.

🌎 Canada 🍁 leapfrog Mexico and USA into top spot on the @Concacaf #WorldCup standings 🔢



🇯🇲 Jamaica 1-1 USA 🇺🇸

🇵🇦 Panama 2-1 El Salvador 🇸🇻

🇨🇷 Costa Rica 2-1 Honduras 🇭🇳

🇨🇦 Canada 2-1 Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/UyjbLALISY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2021

"Her zaman Dünya Kupası'nda oynamak istemişimdir. Ben büyürken sokaklardaki bayrakların çoğu farklı ülkeleri temsil ederdi. Hep bunu değiştirmek ve milli takımla bir Dünya Kupası kazanmak istedim.

"Tüm bu bayrakları Kanada bayraklarına çevirme şansımız var. Bu, Kanada'nın büyük takımlarla rekabet edebileceğini göstermek istememin ana nedenlerinden biri.

"Önceki, Dünya Kupası maçlarının hepsini izledim ve artık orada olmak için daha fazla çalışıyorum. Bu durum beni kamçılıyor."

Basketbol ve buz hokeyi de oynayan 26 yaşındaki futbolcu,“Hokey pahalı bir spordu ve benim o kadar param yoktu. Futbol her zaman gerçekten iyi olduğumu bildiğim tek spor oldu.

"Futbolu çok seviyorum. Didier Drogba benim idolümdür. MLS'de ona karşı oynadım ve hep Chelsea'yi izledim. Onlar benim favori takımımdı” dedi.

Cyle Larin geçtiğimiz sezonla ilgili iyi bir uyum yakaladıklarını ve şampiyonluk için bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan Larin’in Premier Lig’e gideceği konuşulurken, “Şu an Beşiktaş’ta oynuyorum ve tüm odağımı oraya veriyorum. Tamamıyla bu sezona odaklandım.

“Umarım, tıpkı geçen sezonki gibi yeniden bir şampiyonluk kazanırız. Geçtiğimiz sene çok iyiydi” dedi.

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Larin, 19 gol atarak şampiyonluğun kazanılmasına büyük bir katkı sağladı.

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