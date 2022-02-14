Dünya Kulüpler Kupası'nda Chelsea'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından, Palmeiras kulübünün Allianz Stadyumu'nun dışında çıkan yangının ardından Brezilya'da bir Palmeiras taraftarının vurularak öldürüldüğü doğrulandı.

FIFA tarafından düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası maçları Güney Amerika'da çok ciddiye alınıyor ve skordan memnun olmayan bazı taraftarların taşkınlık yapmasına sebep oluyor.

Bu nedenle, Kai Havertz'in uzatma dakikalarında Chelsea adına Palmeiras ağlarına gönderdiği top sonrasında Brezilyalı bazı taraftarlar sokaklara döküldü.

Maçın Abu Dabi'de oynanması nedeniyle Palmeiraslı taraftarlar, karşılaşmayı büyük ekranlardan yapılan yayından takip etti.

Birçok taraftarın katıldığı organizasyonda, maçın son düdüğü çalındıktan sonra istenmeyen olaylar yaşandı ve yaşanan taşkınlığın sonunda bir kişi hayatını kaybetti.

Ne söylendi?

Brezilya’da bir askeri polis açıklamasında şöyle denildi:

"Taraftarlar arasında ayaklanmaya yol açan bazı kavgalar patlak verdi ve bir adam vuruldu."

Tutuklanan var mı?

Olaylarda hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Dante Luiz Oliveira olduğu doğrulandı.

UOL Esporte, müteakip soruşturmaya tam erişim verdi ve hapishane gardiyanı Jose Ribeiro Apostolo Junior'ın tutuklandığını ve sorgulandığını bildirildi.

Bir kişinin ölümüne sebep olan söz konusu silah, kargaşa yaşandıktan sonra bir polis memuruna teslim edildi.

Apostolo Junior, bir grup taraftardan kaçarken kameralara yakalandı ve onların saldırısına uğradığını iddia etti.

Şüpheli; yumruklanıp tekmelendikten sonra, isyancıların cep telefonunu çaldığını belirtirken o anların ardından silahını ateşlediğini söyledi.

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