Premier Lig'de tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Alan Shearer'a göre Cristiano Ronaldo, "yanlış bir romanın kurbanı" ve Manchester United'ın kötü formundan sorumlu kişi değil.

United’dan 12 yıl önce ayrılan Portekizli yıldız, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yeniden eski takımına büyük bir yankı uyandırarak geri döndü.

Kırmızı Şeytanlar, eski oyuncusunu Juventus'tan 20 milyon euro’ya transfer ederek City’nin elinden kaptı.

Portekizli yıldız, Old Trafford’da ilk forma giydiği dönemde gösterdiği performansla efsane oyuncu statüsündeydi.

3 Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Ronaldo, yeniden döndüğü United’da artık eski gücünde olmadığı gerekçesiyle birçok eleştiri aldı.

Ne söylendi?

Ronaldo, United'ın 2021-22 sezonundaki 24 maçın ardından Premier Lig'de beşinci sıraya düşmesini ve hem FA Cup hem de İngiltere Lig Kupası’ndan elenmesine engel olmadı.

Kötü sonuçların ardından 37 yaşındaki oyuncunun vücut dili de sorgulandı ve olumsuz tavrının takımın geri kalanına yansıdığı öne sürüldü, ancak Shearer bu konuda Ronaldo’yu savunuyor.

Newcastle United ve İngiltere Milli Takımı’nın efsane forveti, The Athletic'e yaptığı açıklamada,

“Orada olan hiçbir şey için Ronaldo'yu suçlamıyorum.

“O olmasaydı, durumlarının olduğundan çok daha kötü olacağına inanıyorum.

"Ronaldo şu anda, 'Ben nasıl bir şeyin içine düştüm' diye düşünüyor olabilir. O, yanlış bir romanın kurbanı.

"İnanılmaz bir oyuncu. Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan bir tanesi. Ancak, onun 37 yaşında olduğu da unutulmamalı.

"Dışlanmaya veya silinmeye karşı tepki gösteriyor çünkü makyajının özü, benzersiz bir kazanma arzusu ve asla yenilmeme kararlılığıyla dolu.

"Her maçın her dakikasında oynamak istiyor. Bu tavrı kaybederse Ronaldo gider. Ama tabii ki menajere de baskı yapıyor” dedi.

Shearer şöyle devam etti: "Maçların sonunda daha zarif olup takım arkadaşlarını cesaretlendirmeli mi?

"Ronaldo'nun kulüpte olması genç oyuncular için bir rüya olmalı ve ondan tavsiye isteyip her şeyi özümsemiyorlarsa, bu kesinlikle onların suçu olur.

"Benim için bu yanlış bir anlatı. Zor sorular Manchester United'ın kötü savunması veya eksikliği hakkında sorulmalı.

"O, mazeret üretmiyor, kaosa öfkeleniyor ve daha iyisini talep ediyor.”

Ronaldo'nun bu dönem United'daki rekoru

Portekizli yıldız, uzun zamandır beklenen dönüşünden bu yana United formasıyla çıktığı 27 maçta, altısı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olmak üzere 14 gol kaydetti.

Öte yandan, 2009'dan bu yana gol konusundaki en kısır döneminde olan Ronaldo, performarsından dolayı taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor.

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