Türkiye Futbol Federasyonu, korsan yayınları engelleyecek

Son yıllarda korsan yayıncılık bir hayli arttı ve bu da yayıncı kuruluşları ciddi anlamda sıkıntıya sokmaya başladı.

Türkiye'de de bu konu hakkında bir özüm arayışı hakim.

Bu bağlamda ilk adım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atıldı. TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi meclis tarafından onaylanırsa Türkiye Futbol Federasyonı, korsan maç yayını yapan sitelere yönelik erişim yasağı uygulayabilecek.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hazırlanan bu teklifle, canlı olarak yayınlanan spor etkinliklerinin çevrimiçi korsan yayınlarının durdurulması planlanıyor.

TFF, ne yapacak?

Çıkarılacak yasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, hukuka aykırı yayını gerçekleştiren internet sitesinin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılmasına veya ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Başkanı tarafından karar verilecek.

Teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenememesi veya ilgili içeriğe erişimin sağlanamaması yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişim engellenecek.

Bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine ulaştırılacak.

Bu görüşe karşı bir hafta içinde, sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak ve TFF Başkanı, bu madde kapsamındaki yetkisini idari birimde görev alacak kişilere bırakabilecek.



Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine de bu hüküm uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin, TFF'ye bildirilmesi zorunlu tutulacak.

Yapılacak bu düzenlemeyle, korsan yayınların tamamen durdurulması ve yayın haklarına sahip olan kanalların bu durumdan daha fazla etkilenmemesi hedefleniyor.

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