Putin, Ukrayna ile Bosna Hersek taraftarlarının arasını açtı

2022 Dünya Kupası için mücadele veren Bosna - Hersek, D Grubu maçında Ukrayna'yı ağırladı. Fransa'nın Katar bileti aldığı grupta Ukrayna, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek play-off oynama hakkı elde etti.

Karşılaşmadan önce ise iki ülkenin taraftarları arasında bir gerginlik yaşandı. Geçmişte herhangi bir dargınlığı olmayan taraftarların düşmanca tepkiler vermesi oldukça tuhaftı.

Ancak nedeni anlaşılamayan olayın arkasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili bir yanlış anlaşılma çıktı.

Ukrayna ile Bosna Hersek taraftarları neden gerginlik yaşadı?

Bosnalı taraftarların maçtan önce Ukrayna tribünlerine öfkeli bir şekilde saldırmaya çalışmasıyla gergin anlar yaşandı.

Ardından ise Bosnalı taraftarlar, Bilino Polje Stadı'nda okunan Ukrayna Milli Marşı'nı ıslıkladılar.

İki ülke taraftarları arasında yükselen tuhaf tansiyonun sebebi ise statta açılan bayrak hakkında bir yanlış anlaşılmaydı.

Ukraynalı taraftarlar, Bosna deplasmanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki olarak Rusya bayrağı açıp ters çevirdiler.

Ancak Bosnalılar 'ters çevrilen' Rusya bayrağını yıllarca siyasi gerginlik yaşadıkları Sırp bayrağı sandılar.

Ukrayna taraftarlarının kendilerini hedef aldığını düşünen Bosnalılar misafir ekibin tribünlerine saldırmaya çalıştılar.

Ukraine fans turned a Russia flag upside down to insult Putin, but Bosnia fans thought it was a Serbian flag and attacked them.pic.twitter.com/yT6VRfwzYA — Sam Street (@samstreetwrites) November 17, 2021

Ukraynalı taraftarlar Putin'e neden tepki göstermek istedi?

Rusya'nın Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle Odessa, Kharkiv, Donetsk, Lugansk gibi Rus etnik kökenlilerin yaşadıkları şehirlerde protestolar başladı. Protesto gösterileri, Ruslar'ın ve Rus yanlılarının çoğunlukta olduğu Donbas bölgesinde çatışmalara neden oldu.

Rusya yanlıları ile Ukrayna birlikleri arasında Donbas bölgesinde yaşanan çatışma 2014'ten bu yana süre geliyor.

Taraflar arasında Temmuz 2020'de sağlanan kapsamlı ateşkes son dönemde sık sık ihlal ediliyor.

Bosna Hersek taraftarları, Sırp bayrağına neden tepki gösteriyorlar?

Bosnalılar ile Sırplar arasında yaşanan siyasi gerginlik Osmanlı Devleti dönemlerine kadar dayanıyor.

Ancak yakın bir tarihi göz önüne alırsak iki ülke arasında 1992'de başlayan ve Bosna Soykırımı'nın yaşanmasıyla devam eden savaş, NATO birliklerinin müdahalesinin ardından Dayton Barış Antlaşması ile son buldu.

Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki siyasi kriz ise günümüzde de devam ediyor.

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