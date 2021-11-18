Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, Conte ve Dele Alli buluşmasının Tottenham'da unutulmuş bir adam olan Alli için bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor. Ferdinand, Dele Alli'nin şansını iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Ferdinand, Tottenham'ın yıldızı Alli'ye çağrıda bulunarak İngiliz orta sahanın yeni menajer Antonio Conte yönetimindeki Tottenham'da forma şansı bulabileceğini ve iyi bir performans ortaya koyması gerektiğini ifade ediyor.

Alli, Tottenham'daki ilk maçlarından geleceğin yıldızları arasında gösterilirken gösterdiği etkisiz performansın ardından yavaş yavaş gözden düşen oyunculardan birisi olmuştu.

İngiliz oyuncu, Nuno Espirito Santo döneminde de yeteri kadar forma şansı bulamamış ve kadronun önemli oyuncuları arasında yer almamıştı.

Dele Alli'nin formundaki bu endişe verici düşüşü, İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand değerlendirdi. Ferdinand, Dele Alli'ye yönelik umutlarını hâlâ kaybetmemiş gibi görünüyor.

Ne söylendi?

FIVE podcast'ine konuşan Rio Ferdinand, Dele Alli için şu ifadeleri kullandı:

"Dele Alli'nin, Tottenham'da iyi bir performans göstereceğine eminim. O, bu seferki şansını iyi değerlendirecektir.

"Conte, aptallara acımıyor. İtalyan hoca, standartlarının altında kalan futbolcuları asla kabul etmiyor. Bu yüzden, Alli'nin kendisini gösterecebileceğini düşünüyorum. Harika bir fırsat olacak.

"Artık, Dele Alli'den büyük talepleri olacak bir hoca var Tottenham'da. Bu yüzden, Dele Alli için dönüm noktası olabilir."

Conte'nin Dele Alli'yle yakından ilgilendiği ve oyuncusunun başarılı olması için kendisini tekrardan kanıtlaması gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor.

Dele Alli, Portekizli menajer Nuno Esprito Santo yönetimindeki Tottenham'la Premier Lig'in ilk 6 maçından oynasa da daha sonra gözden düşmüştü.

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