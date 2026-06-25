Suudi bir medya mensubu açıkladı: İmam Aşur bu kulübe transfer olacak

Perşembe akşamı basında yer alan haberlere göre, Mısır’ın Al-Ahly takımında orta saha oyuncusu olarak görev yapan İmam Aşur’un yaz transfer döneminde “Kırmızı Kale”den ayrılmasına çok az kaldığı ortaya çıktı.

İmam Ashour’un son dönemde “Kırmızı Dev”den ayrılacağı söylentileri dolaşıyordu, özellikle de Mısır Milli Takımı’nın Belçika ve Yeni Zelanda ile oynadığı ilk iki maçta gösterdiği dikkat çekici performansın ardından; bu maçlarda “Kırmızı Şeytanlar”ın kalesine müthiş bir gol atmıştı.

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Suudi medya mensubu ve Al-Nassr'ın eski resmi sözcüsü Saud Al-Sarami'nin belirttiğine göre, Riyad kulübü son günlerde Imam Ashour'u Al-Ahly'den kiralamak için görüşmeler yürüttü.

Saramı, oyuncunun İngiliz Premier Lig kulüplerinden birkaç teklif almış olmasına rağmen, İmam Aşur'un büyük olasılıkla Riyad kulübüne transfer olacağını belirtti.

Son günlerde basında, Tottenham Hotspur ve Aston Villa gibi iki İngiliz kulübünün, Al-Ahli’nin “maestro”sunun sözleşmesini satın alma niyetinde olduğuna dair haberler yer aldı.