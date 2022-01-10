Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasının son karşılaşmasında Fenerbahçe, son dönemin formda ekibi Adana Demirspor’u ağırladı.

Maç öncesi Zeki Murat Göle, Mesut Özil’in bel ağrıları nedeniyle ilk 11’de olmadığını açıkladı. Adana Demirspor tarafında ise Balotelli Covid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmadaki yerini alamadı.

Fenerbahçe; iki beki Osayi ve Novak’ın ayak kalitelerinin yetersiz olması nedeniyle kenardan hiç çıkamadı. Bu noktada sıklıkla Sosa’yı Kim ve Szalai’nin arasına girerken gördük. Ancak ilk yarı itibarıyla Fenerbahçe’nin atak başlangıcında bu pek çözüm olmadı ve uzun vuruldu. Bu sorun Zajc ve Mert Hakan’ın takımı daraltarak savunmadan çıkmaya yardım etmesiyle çözülebilirdi ancak hiç yapmadılar.

İkinci çözüm de Valencia’nın derine gelip bağlantı kurmasıydı. Ekvadorlu oyuncu, zaman zaman denese de devamlılık sağlanamadı. Tüm bu sorunlar ışığında, Fenerbahçe’nin tek oyun planı İrfancan Kahveci üzerine kurgulanmıştı. Nitekim ilk tehlikeli atak da alışılagelmiş olan sola çekip vurmasıyla geldi. Ardından gelen penaltı golünün öncesinde de İrfan arka direkte Novak’a kesti. Tek oyun planı veya tek oyuncu üzerinden hücum geliştirdiğinizde öngörülebilir olursunuz ki Fenerbahçe de ilk yarının ortalarından sonra hemen hemen hiç tehlike üretemedi.

İlk yarıda Montella’nın ekibinde göze çarpan ise orta blok baskısıydı. İtalyan antrenör Fenerbahçe stoperleri ve beklerine topu rahatlıkla aldırdı ancak top ne zaman Mert Hakan-Zajc’a gelse baskının şiddeti arttı. Böylece Adana Demirspor, rakibinin olgun atak oluşturmasını engelledi. Diğer nokta ise Fenerbahçe’nin solunu kullanmaktı.

Adana Demirspor’un sağ tarafı Svensson ve Yunus bu sezon ciddi tehdit yaratan bir ikili. Bu ikilinin karşısına denk gelen Fenerbahçe’nin solu ise Novak-Zajc-Pelkas hattı ise defektli. Adana Demirspor’un golü belki de doğrudan bu kanattan gelmedi ama ilk hücum orada başladı ve Gökhan İnler ikinci topta harika bir gol buldu.

İkinci yarıya ise Montella’nın ekibi, yine bu hatta Novak tarafına kestiği bir top ve gol ile başladı ki muhtemelen devre arası buranın işlenebileceği konuşuldu. Mavi Şimşekler öne geçtikten sonra bence maçın taktik olarak açıklanacak tarafı kalmadı.

Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

İkinci yarının tamamı neredeyse “YÖNETİM İSTİFA” sloganları arasında geçti. Fenerbahçe taraftarı, Adana Demirspor oyuncularını alkışladı. Tüm bu olanlardan kurtulmak istiyorsa Ali Koç ve yönetimi, öncelikle takımın başına bir teknik direktör getirip arkasında durmalı.

Sonuç olarak Fenerbahçe, bugün hafta boyunca hocasıyla beraber antrenman yapıp rakip analizine çalışan bir takıma kaybetti. Bunlar Fenerbahçe’de var mıydı emin değilim. Olmadığını geliştirilen tek hücum planından ve rakip takıma alınan 0 önlemden görmüş olduk.

Böylece Vincenzo Montella’nın ekibi iyi formunu sürdürerek 33 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam etti.

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