Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü sezonun bitimine üç hafta kala çözüldü.

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde giren Trabzonspor, Avcı'nın U17 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadığı dönemde takımın yıldızı olan Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla noktaladı.

Medical Park Stadyumu'nda tribünlerin tıklım tıklım olduğu karşılaşmada tarihi goller maçın 3. dakikasında Abdülkadir'den aldığı pası iyi değerlendiren ve kariyerinin en kolay gol vuruşlarından birini yapan Danimarkalı yıldız Andreas Cornelius ve 62'de Süper Lig'de geçtiğimiz sezon da Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Dorukhan'dan geldi.

Ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını dokuza puana çıkartan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı böylece kariyerinde ilk defa lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ne doğru

Başakşehir'in başında olduğu dönemde bu onura çok yaklaşan ancak mutlu sona ulaşamayan Avcı, Beşiktaş'ta ise başarılı olamamıştı.

Hafta boyunca Trabzon'u adeta karnaval yerine çeviren Trabzonsporlu taraftarlar gollerin ardından büyük bir sevinç yaşarken, kaleci Uğurcan da skor 1-1'ken kurtardığı penaltı vuruşuyla beraber taraftarlardan büyük alkış aldı.

Bu başarının ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazanan Trabzonspor, Devler Ligi'nde son olarak 2011-2012 sezonunda boy göstermişti.

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