Süper Kupa'daki Beşiktaş-Antalyaspor maçı Katar'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

İki takımın da hocası değişti

İki takım geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u Gürsel Aksel Stadyumu'nda Josef de Souza ve Valentin Rosier'in golleriyle 2-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

İki takımın bu sezon Antalya'da oynanan randevusunda ise gülen taraf ilk yarıyı 2-0 geride tamamlamasına rağmen ikinci yarıda Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 3-2 kazanan Beşiktaş olmuştu.

Bu karşılaşmanın ardından sezonun ilerleyen bölümünde her iki takım da teknik direktör değişikliğine gitmiş, Beşiktaş takımın başına altyapıda görev yapan Önder Karaveli'yi getirirken, Antalyaspor ise kadroda yer alan dünyaca ünlü oyuncusu Nuri Şahin'i teknik sorumlu görevine getirmişti.

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