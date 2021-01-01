Süper Lig'e veda eden son takım Gençlerbirliği

Ligde kalmak için Trabzonspor deplasmanında kazanıp, Kayserispor'un Fenerbahçe'yi yenmesini beklemesi gereken Gençlerbirliği hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. hafta maçlarıyla birlikte noktalanırken, lige veda eden son takım Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği oldu. Son hafta 38 puanla giren Ankara temsilcisi, ligde kalmak için çekiştiği Kayserispor evinde Fenerbahçe'ye mağlup olsa da Karadeniz'de üç puan alamadı.

Marcio Nobre yönetiminde başladığı sezona sportif direktör Mustafa Kaplan ile Mehmet Altıparmak yönetiminde devam eden Gençlerbirliği, sezonun son bölümünde Özcan Bizati ile çıkışa geçse de bu bölümdeki çıkış ligde kalmak için yeterli olmadı.

Denizlispor, Ankaragücü ve BB Erzurumspor'dan sonra lige veda eden dördüncü takım olan kırmızı-siyahlılar böylece 2018-2019 sezonunda ikinci olarak Süper Lig'e adım attığı TFF 1. Lig'e geri döndü. İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından başkanlık görevine soyunan Murat Cavcav döneminde ikinci kez ligden düşen Ankara temsilcisi, ligde 2020-2021 sezonunu 36 puanla 12. tamamlamıştı.

Kadrosunda çok sayıda yabancı futbolcusu bulunan Gençlerbirliği'nin alt ligde mücadele ederken bu yabancıların hangileriyle yollarını ayıracağı da merak konusu oldu. Gençlerbirliği'nin bu sezon en fazla süre alan 11 futbolcusunun yedisini yabancı oyuncuları oluşturmuştu.

40 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'de gelecek sezon başkentten takım yer almayacak. MKE Ankaragücü'nün küme düşmesi 41. hafta sonunda netleşmişti.

Böylece 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde başkentten bir takım mücadele etmeyecek.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için Kenan Evren'in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak başkentten takım yer almıştı.

Ankara, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.

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