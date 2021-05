Euro 2020'nin resmî şarkısı belli oldu

U2 müzik grubu, bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın müziğini üretmek için büyük bir isimle birlikte çalıştı.

Resmi bir şarkı olmadan büyük bir futbol turnuvası olmazdı.

İkonik müzikler uzun zamandır Avrupa Şampiyonalarına ve Dünya Kupalarına eşlik ediyor ve belirli şarkılar belirli dönemlerin taraftarlarıyla özel hale geliyor.

İngiltere taraftarları Baddiel ve Skinner'ın efsanevi "Futbolun eve dönüşü" sözlerinin yer aldığı Euro 96 klasiği "Three Lions" parçasını sevgiyle anımsarken, Dario G'nin "Carnaval de Paris" ise 1998 Dünya Kupası'nın müzikal uygulamasıydı.

Uzun süredir devam eden gelenek göz önüne alındığında, Euro 2020'nin resmî bir şarkısı olduğunu söylemeye gerek yok. Goal, bu yaz duyacağınız şarkının tüm ayrıntılarını size getiriyor.

Resmî Euro 2020 şarkısı nedir?

Turnuvanın resmî şarkısı, Hollandalı DJ Martin Garrix'e ait, U2 ikilisi Bono ve The Edge'in de yer aldığı 'We are the People'. isimli parça.

Şarkı, haziran ayındaki turnuvadan önce 14 Mayıs Cuma günü resmen yayınlandı.

Garrix, "Bono ve The Edge ile birlikte dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri için müzik yaratmak inanılmaz bir deneyim oldu" dedi ve ekledi:

"Birlikte yaptığımız şeyden çok gurur duyuyorum ve sonunda bunu dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyorum!"

Euro 2020'nin resmî şarkısını nasıl dinleyebilirim?

Turnavanın resmî parçasını aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Martin Garrix kimdir?

Martin Garrix, Hollandalı bir DJ ve müzik yapımcısıdır.

14 Mayıs 1996'da Kuzey Hollanda'nın Amstelveen kasabasında doğan Garrix, 2013 yılındaki şarkısı 'Animals' ile Progressive House sahnesinde ümit vaat eden bir figür olarak kendini kanıtladı.

Garrix, 2004 Olimpiyatları'nın Atina'daki açılış töreninde ikonik DJ performansını sergiledikten sonra sonra vatandaşı Tiesto'dan ilham aldı.

'Animals' albümü İngiltere ve Belçika single listelerinde bir numaraya ulaştı ve Garrix o zamandan beri Usher, Sander van Doorn ve kahramanı Tiesto gibi isimlerle iş birliği yaptı.

Euro 2020 şarkısında Bono ve The Edge ile birlikte çalışan Garrix, rock kraliyet ailesiyle bir araya geldi ve kendisine sorulmasından çok memnun oldu.

"Müzik benim tutkum, ama aynı zamanda büyük bir futbol taraftarıyım, bu yüzden tarihteki en büyük Avrupa Futbol Şampiyonası için resmî şarkıyı yaratabilmek benim için çok özel.

Garrix ve U2 efsaneleri, Euro 2016'nın resmî şarkısı olan 'This One's For You' parçasını seslendiren David Guetta ve Zara Larsson'u takip ediyor.