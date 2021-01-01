Süper Lig'in dibi yanıyor: Bu akşam hangi takımlar küme düşebilir?

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı çok çetin geçiyor.

Süper Lig'in zirvesi kadar küme düşme potası da nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Denizlispor'un ardından son haftayı bay geçecek olan BB Erzurumspor ile ikili ve üçlü averajda rakiplerinin gerisinde kalan Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti.

Yarış, Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında kaldı.

Gençlerbirliği nasıl kümede kalır?

Başkent ekibi, bu akşam kritik mücadelede Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği'nin kümede kalabilmek için Trabzon'dan 3 puanla dönmesi şart.

Tabii sadece bu da yeterli değil. Siyah-kırmızılıların Süper Lig'de tutunabilmesi için aynı zamanda Kayserispor'un da Fenerbahçe'ye evinde kaybetmesi gerekiyor.

Eğer bu iki koşul gerçekleşirse iki takım da sezonu 41 puanla bitirir ve Süper Lig'e veda eden takım, Kayserispor olur.

Çünkü Gençlerbirliği, ikil, averajda Kayserispor'dan üstün. İlk maçı Ankara'da 3-2 kazanan Başkent temsilcisi, Kayseri'de de 1-1'lik beraberlik aldı ve ikili averajda üstünlüğü kaptı.

Sıra Takım Puan Averaj 1 Gençlerbirliği 4 +1 2 Kayserispor 1 -1

Eğer ligin son haftasında Ankaragücü ve Gençlerbirliği kazanır ve Kayserispor kaybederse bu kez üç takım da ligi 41 puanla bitirir. Bu durumda küme düşen takım, Ankaragücü ile birlikte Kayserispor olur.

Üçlü averajda puanlar ve averajlar aynı fakat atılan golde Gençlerbirliği'nin üstünlüğü bulunuyor.

Kayserispor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasındaki üçlü averaj puan tablosu

Sıra Takım Puan Averaj Atılan gol 1 Gençlerbirliği 5 0 7 2 Kayserispor 5 0 5 3 Ankaragücü 5 0 3

Kayserispor ve Gençlerbirliği'nin form durumları nasıl?

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile üç maça çıkan Kayserispor, söz konusu üç mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Denizlispor'u evinde 6-3 mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bir sonraki hafta evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, geçtiğimiz hafta da Başakşehir deplasmanında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Özcan Bizati'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği ise üç hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz hafta Göztepe'yi evinde 5-3 yenerek ligde kalma umudunu son haftaya taşımayı başardı.

Süper Lig'de alt sıraların puan durumu