Tarih tekerrür eder mi? Son haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler

Süper Lig'de son haftaya girilirken kapanan puan farkı akıllara son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu kaptıran takımları getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Bitime iki hafta kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendi sahalarında yaşadığı mağlubiyetler Galatasaray'ı iddialı konuma getirirken, sarı-kırmızılı takım ve Beşiktaş son haftaya puan puana girdi.

İlk üç sıradaki takımlar şampiyonluk hesapları yaparken, son haftaya lider giren Beşiktaş'ın gelecek haftalarda nasıl bir refleks göstereceği merak ediliyor.

Şampiyonluğu son iki haftada bırakanlar

Süper Lig'in geçtiğimiz sezonları incelendiğinde son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu kaybeden tek kulübün Fenerbahçe olduğu görülürken, sarı-lacivertli takımın bunu dört yıl arayla iki kez yaşaması dikkat çekti.

2005/2006 SEZONU: Fenerbahçe 77 puanla lider, Galatasaray ise aynı puanla ikinci sıradaydı. İkili averajda üstünlük de sarı-lacivertlilerdeydi.

Ligin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray iki puan farkla zirvede yer aldı ve şampiyonluğa ulaştı.

2009/2010 SEZONU: Fenerbahçe ile Bursaspor arasında geçen şampiyonluk yarışında sarı - lacivertliler son haftaya Bursaspor'un bir puan önünde girdi. Fenerbahçe ligin son maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınca, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Bursaspor zirveye çıkarak tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan etti.

2020/2021 sezonu kalan maçlar

Göztepe - Beşiktaş

Kayserispor - Fenerbahçe

Galatasaray - Yeni Malatyaspor