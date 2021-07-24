Steven Gerrard: “Everton’a gitmeyi asla düşünmedim”

Rangers menajeri Steven Gerrard, hakkında çıkan haberleri ve Rafael Benitez’in Everton’ın başına geçme kararını değerlendirdi.

Everton’da Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’in teklifini kabul etmesiyle boşalan menajerlik koltuğu için Steven Gerrard’ın adı da gündeme gelmişti.

Merseyside ekibinin başına ezeli rakip Liverpool’la büyük başarılar yakalayan bir başka isim Rafael Benitez geçti.

2004-2010 yılları arasında Liverpool’u yöneten Benitez, 2005 yılında İstanbul’daki unutulmaz finalde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Ne söyledi?

Rangers’ı 10 yıl aradan sonra İskoçya’da şampiyonluğa taşıyan Gerrard, ESPN’e yaptığı açıklamada Everton’ı çalıştırmayı aklından dahi geçirmediğini belirtti.

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Benitez’in Everton tercihini de değerlendiren 41 yaşındaki çalıştırıcı, bu kararın kendisini şaşırtmadığını söyledi.

“Rafa, Liverpool’da doğmadı. O doğuştan bir kırmızı değil. Benim gibi 20 yıl boyunca Everton’a karşı forma giymedi. İkimizin durumları oldukça farklı.”

“Rafa özgür bir insan ve kendi profesyonel kararlarını istediği gibi verebilir. Premier Lig’e geri dönmek istemesi beni şaşırtmadı. Yeniden üst düzey takımlara karşı mücadele etme şansı yakalayacak. Dürüst olmam gerekirse bunu bir sürpriz olarak görmüyorum.”

“Beni asıl şoke eden adımın Everton ile anılması oldu. Bu söylentinin nereden çıktığını bilmiyorum.”

“Everton’ı çalıştırmak hiçbir zaman seçeneklerim arasında yer almadı.”

Ancelotti'ye karşı ilk sınav

Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Pazar günü Ibrox’ta Rangers ile, İskoç kulübünün 150. Yılı şerefine bir hazırlık maçı yapacak.

Steven Gerrard, teknik direktör olarak Carlo Ancelotti’yle ilk kez karşı karşıya gelecek.

Gerrard, bu mücadeleyi bir fırsata çevirip Ancelotti’nin tecrübesinden mümkün olduğu kadar faydalanmayı umuyor.

“Ancelotti’ye karşı oyuncu olarak sahaya çıktım. Saha kenarını onunla paylaşmak büyük keyif olacak. Fırsat bulabilirsem ondan bir şey öğrenmeye çalışacağım. Uzun süredir örnek aldığım bir teknik adam.”

“Oyuncuyken de onun futbolculuk dönemindeki görüntülerini izlerdim. Hem futbolcu, hem antrenör olarak büyük başarılar kazandı, onu Ibrox’ta ağırlamak bir onur.”

Milan sürprizi

Gerrard, Ancelotti’nin oyunculuk döneminde kendisini Milan’a transfer etmek istediğini,kariyerini noktaladıktan sonra öğrenmiş.

“Liverpool bu bilgiyi benimle paylaşmadı, sır olarak saklamış olmalılar. Ancelotti’nin röportajını okuyup bunu öğrendiğimde onur duydum.”

“Liverpool’da mutluydum. Dünyadaki hiçbir takım beni oradan koparamazdı. Her şeye rağmen Carlo Ancelotti gibi bir ismin ve Milan gibi bir kulübün beni istemesi mutluluk verici.”

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