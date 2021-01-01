ÖZEL | Celtic saltanatını yıkan menajer: Steven Gerrard

Futbolculuk kariyerinde yıllarca Liverpool forması altında ter döken Steven Gerrard, şimdilerde İskoçya'da kendi menajerlik hikayesini yazıyor

Steven Gerrard, Rangers'da harika bir iş çıkardı. Göreve geldikten kısa süre sonra, 2018 Şampiyonlar Ligi finali için Kiev uçuşunda onunla kısaca konuştuğumu hatırlıyorum. Meydan okumaya hazır olup olmadığını sordum, 'Hazırım' dedi. Görevinin büyüklüğünü biliyordu.

Basit bir iş olmadı ancak, Gerrard'ın takımın üstündeki etkileri gördünüz. Özellikle de bu sezonki başarıda en büyük pay sahibi olan kaya gibi savunma sağlamlılığı açısından.

Yalpalanmalar yaşandı. İlk sezonunda çok fazla kırmızı kart, çok fazla beraberlik ve acı verici yenilgiler.

Gerrard, Morelos'u iyi idare etti

Takımı çok iyi organize ediyor. İç forvetler Ryan Kent ve Ianis Hagi'ye güveniyorlar. Alfredo Morelos, farklı düşünce yapısına sahip bir oyuncu, ancak Gerrard onu iyi idare etti. Disiplinsizliklerine rağmen ona bağlı kaldı ve onu takımın bir parçası haline getirdi.

Yenilen sadece 9 gol

Bu sezon mükemmele yakın geçti. Yenilgisiz 32 maç ve sadece yenilen 9 gol. Avrupa'daki ilerlermeleri de etkileyici, Gerrard'ın sisteminden çok daha fazlasına sahip olduklarını gösteriyor. İsim ve aura.

Çok sayıda eski Liverpool oyuncusunun yer aldığı güçlü ve güvenilir bir ekip kurdu.

Yardımcı antrenör Garry McAllister, saygın bir koç olan Michael Beale, yıllardır arkadaşı olan Tom Culshaw, analist Scott Mason ve fitness antrenörü Jordan Milson ekibin önemli parçaları oldu.

Transferler de iyiydi. Kent, Hagi, Scott Arfield, Connor Goldson, Steven Davis, Glen Kamara, Barisic ve hepsi önemli katkılarda bulundu.

Taraftarlar onu çok seviyor

Taraftarlar, Celtic ile rekabet edebilecek bir takım istiyorlardı. Gerrard bundan çok daha fazlasını yaptı. Taraftarlar onu çok seviyorlar. Bir Liverpool ve Rangers efsanesi...

Gerrard, Liverpool'un başına geçecek mi?

Şu kesin ki, henüz değil. Bu soru, bu hafta Gerrard'a da soruldu. O, Jürgen'in şuan Liverpool için doğru adam olduğu konusunda kararlı. Klopp'un 2024'te sözleşmesi bitmeden takımdan ayrılması pek olası görünmüyor.

Gerrard'a başka bir Premier Lig takımında başarı kovalamaktansa Rangers'ta kalmasını tavsiye ederim. Eminim ki Gerrard önümüzdeki dönemde menajer değiştrecek kulüplerin gündemine girecektir.