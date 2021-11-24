Steven Berghuis'in babası Frank Berghuis'in ilginç Galatasaray ve İstanbul günleri

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Beşiktaş'a konuk olacak Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'in Türk futboluyla oldukça ilginç bir bağı bulunuyor.

29 yaşındaki yıldızın babası Frank Berghuis 1991-1992 yılında Galatasaray için İstanbul'a gelmiş ve uzun bir süre sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara katılıp, bir de hazırlık maçında oynadıktan sonra ülkesine geri dönmüştü.

O dönem sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Mustafa Yücedağ'ın tavsiyesi üzerine Galatasaray'a gelen Berghuis, Alp Yalman yönetimi tarafından Türk vatandaşı yapılmak istenmiş ancak bu talep gerçeğe dönüşmemişti.

Hem yabancı sayısından ötürü hem de kulübü Volendam'a ödenmesi gereken miktarın bir türlü ödenmemesi nedeniyle İstanbul macerası kısa süren Berghuis, Galatasaray formasını ülkesinin takımlarından Feyenoord ile oynanan hazırlık maçında giymişti.

Ev ve otomobil tahsis edilmişti

O dönem Galatasaray'ın başında yer alan ve Süper Lig'de şu an Altay'ı çalıştıran Mustafa Denizli'nin de bu transfere pek sıcak bakmaması Berghuis'in ülkesine dönmesinde önemli rol oynarken, Galatasaray yönetiminin İstanbul'da ev ve otomobil tahsis ettiği oyuncuyu kadroya katamadan göndermesi o dönem spor basınında sıklıkla eleştirilmişti.

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Galatasaray hayali gerçeğe dönüşmeyen Berghuis sonrasında Volendam'a dönerken, 1993-1995 yılları arasında Belçika'nın Lommel SK takımının formasını giymişti.

Futbol kariyerini 2000 yılında ülkesinin SC Cambuur takımında noktalayan Frank Berghuis, kariyeri boyunca bir kez Hollanda A Milli Takımı için de oynamıştı.

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