Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Avrupa'nın beş büyük liginde yenilgi almayan tek takım konumunda

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gazişehir FK'yi 3-0 mağlup eden Trabzonspor, yoluna doludizgin devam ediyor.

Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan bordo-mavililer, beş büyük ligde mağlup olmayan tek takım konumunda.

İtalya Serie A lideri Napoli'nin pazar günü Inter'e deplasmanda 3-2 yenilmesiyle birlikte Trabzonspor, henüz yenilmeyen takımlar arasında tek başına kaldı.

Avrupa'nın beş büyük liginde tek mağlubyet alan takımlar hangileri?

Avrupa'nın önemli ligleri ve Süper Lig'de toplamda 11 takım, sadece bir yenilgi aldı.

Premier Lig'de iki, Serie A'da üç, La Liga'da dört, Ligue 1'de ve Süper Lig'de birer takım, bu sezon lig maçlarında sadece bir kez kaybetti. Bundesliga'da ise bir kez mağlup olan takım bulunmuyor.

Avrupa'nın beş büyük liginde bir mağlubiyet alan takımlar

Lig Takım/Takımlar Premier Lig Chelsea, Liverpool İtalya Serie A Napoli, Milan, Inter La Liga Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Atletico Madrid Ligue 1 PSG Süper Lig Konyaspor

Trabzonspor'u ne bekliyor?

Pazartesi akşamı Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius'un golleriyle galibiyete ulaşan Trabzonspor, önümüzdeki hafta sonu VavaCars Karagümrük deplasmanına gidecek.

Bordo-mavililer, bir sonraki hafta 4 Aralık'ta ise Adana Demirspor ile iç sahada karşı karşıya gelecek.