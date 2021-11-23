Zlatan Ibrahimovic, İsveç formasıyla İspanya'nın bek oyuncusu Cesar Azpilicueta'ya kasten müdahale ettiğini ve bunu neden tekrar yapabileceğini açıkladı.

İsveçli forvet, Azpilicueta'nın bir takım arkadaşı hakkında yorum yaptığını ve onunla fiziksel bir yüzleşme yaşamak istediğini belirtiyor.

Azpilicueta, Ibrahimovic'in hamlesi sonrasında acı içinde yerde kaldı ama ciddi bir sakatlık geçirmedi. İsveçli yıldız ise ülkesinin ilk Dünya Kupası play-off maçında cezalı duruma düştü.

Ibra ve Azpilicueta arasında ne oldu?

14 Kasım'daki İspanya ve İsveç arasında oynanan maçta İbrahimovic, Chelseali oyuncunun sırtına sert bir şekilde omuz attı ve onu çimlere yuvarladı.

Ne söylendi?

The Guardian'a itirafta bulunan Ibrahimovic şunları söyledi: "Geçen gün milli takım maçında İspanya'dan Azpilicueta'ya bir müdahalede bulundum. Bunu bilerek yaptım.

"O, takım arkadaşıma aptalca bir şey yaptığı için bunu söylemekten utanmıyorum. Aptalca bir şeydi ve onun anlamasını istediğim şey ise o hareketi bana yapacak cesareti olmamasıydı. Bana yapsaydı, ona ne olacağını göstereceğimi vurgulamak için o müdahalede bulundum."

"Ne diyebilir ki? Bana söylemekten korktuğu bir şeyi, takım arkadaşıma da söyleyemez. Bu asla iyi bir davranış değil. Benim ona yaptığım hareket kesinlikle iyi bir şey değildi, ama yaptığım için pişman değilim. Yine olsa, yine yaparım. Bunu söylemekten utanmıyorum.

"Play-off'ları kaçırmak çok da önemli değil. Kimse benim takım arkadaşımın canını sıkamaz. Konu tam olarak budur. Havlamayan bir köpeğe saldırmazsınız.

"Size gerçekten bir şey yapan birisine saldrımanız gerek, 20 yaşında ve çok iyi olan bir takım arkadaşımı seçip ona müdahale yapması çok kolaydı. Umarım şimdi o sert müdahaleyi neden yaptığımı anlar."

İsveç'i neler bekliyor?

Dünya Kupası eleme grubunu ikinci olarak bitiren İsveç, Katar'a gitmek için play-off'u geçmek zorunda.

İsveç, seri başı olmayan bir rakibe karşı oynayarak Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.

Ibrahimovic, Azpilicueta'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördüğü için play-off maçında forma giyemeyecek.

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