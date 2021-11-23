Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'i Barcelona'nın istediğini açıkladı
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Barcelona'nın Mesut'a talip olduğunu belirtti.
Eric Abidal'in, Mesut'u aradığına bire bir şahit olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen; ancak Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalmak istediğini ve futbolu da Sarı Lacivertli kulüpte bırakmaya niyetli olduğunu ifade etti.
Ne söylendi?
Sports Digitale'e konuşan Dilmen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev takımların formasını giyen Mesut Özil'in Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini söyledi:
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Dilmen, "Barcelona, Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Finansal Fair Play problemlerinden dolayı Barcelona'da biraz transfer problemi var.
"Eric Abidal'in, Mesut'la ilgilendiğini ve aradığını ben biliyorum, çünkü yanımda konuştu. Barcelona'nın, transfer etmek istediği bir oyuncuyu biz oynatamadık bugüne kadar ve verim alamadık. Katar'a gidebilir diyorlardı, ama o asla transfer görüşmesi yapmadı. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu, o da Barcelona."
Mesut Özil'in oynaması gerektiğinin altını çizen Dilmen şu ifadeleri kullandı: "Burası Fenerbahçe. Mesut Özil de çok önemli bir değer. Mesut'un, düzenli oynaması gerekiyor ve Fenerbahçe'yi çok seviyor.
"Fenerbahçe'yi sevmeli de zaten çünkü biz çok büyük bir kulübüz. Mesut artık çok tecrübeli bir futbolcu ve geldiği kulüp Fenerbahçe. Real Madrid'de ve Arsenal'de oynadı, ama emin olun burayı aynı kapasitede görüyor.
"Mesut, bana futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söylüyor. Bu yüzden, Mesut da bu kulübün formasının kıymetini bilecek."
Mesut Özil bu sezon ne yaptı?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta yıldızlaşan Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın ilk golünü kaydetti.
Fenerbahçe formasıyla 10 lig maçında oynayan Mesut Özil, 4 gol atıp 1 de asist katkısında bulundu.
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