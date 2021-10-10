"Stefan Kuntz intihar etti!"

Tecrübeli teknik direktörün A Milli Takım'ın başına geçmesinin yankıları devam ediyor.

Türkiye'de önce Beşiktaş ile ardından da Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan Alman teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Takımın başına geçmesini değerlendirdi.

Daum Bild'e yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Kuntz'un zor bir göreve talip olduğunu söyledi.

Daum ne söyledi?

Kuntz ile göreve başlamadan önce konuştuğunu belirten Daum, deneyimli teknik adamın kariyeri adına yanlış bir adım attığını belirtti:

"Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim.

"Kuntz'a bir tavsiye verecek olsam Almanya U21 Milli Takımı'ndan sonra Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim. Milli takım tercihi hatalı bir karardı"

"Löw hata yaptı"

Almanya'nın EURO 2020'deki başarısızlığına da değinen Daum, görevden ayrılan Joachim Löw turnuva kadrosunu seçerken bazı hatalar yaptığını belirtti:

"Löw ne yazık ki son dönemlerinde bazı oyuncuların eski günlerine bakarak takımlar seçti. Performans ilkesine sadık kalmadı. Oyuncuları yanlış pozisyonlarda kullandı. Böylece en güçlü Almanya'yı ortaya koyamadı.

"Hansi Flick ise herhangi bir ön yargı olmadan çalışıyor. Yüksek empati özelliklerine sahip.

"Onunla birlikte oyuncular nerede, nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Artık herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Almanya 2018 Dünya Kupası ve EURO 2020'den çok daha iyi durumda."

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