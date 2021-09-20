Stefan Kuntz imzayı attı: Hedef gurur duyulacak bir takım

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, milli takımda çalışmanın kendisi için büyük bir gurur olacağını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde herkesin gurur duyacağı bir milli takım oluşturmak istediklerini belirten Kuntz, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kuntz ne söyledi?

Türk futbolunun büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizen Alman futbol adamı bu potansiyeli ortaya çıkartma hedefinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi:

"Güç doluyum, pozitif enerji doluyum. Türk oyuncularının potansiyelini biliyorum. Bu oyunculara organizasyon ve bir yapı kazandıracağız. Öz güvenimizle yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız.

"İşin büyük kısmının bundan sonra başladığını biliyorum. Bu imza töreninden sonra hepimiz tüm gücümüzle Norveç maçına hazırlanıp tamamen futbola odaklanacağız. Mart ayındaki performans, bu işi almaya karar verdiğimde beni heyecanlandıran şey oldu.

"Takımın potansiyelini orada görmüş oldum. Yapacağım şey, o potansiyele tekrar nasıl ulaşabiliriz, bunu bulmak. Türk Milli Takımı için yapmak istediğimiz şey, bütün ülkenin gurur duyacağı bir takım oluşturmak."

Türk futboluna yabancı değil

58 yaşındaki Alman çalıştırıcı 1995-1996 sezonunda bir yıl boyunca Beşiktaş forması da giymiş ve 30 maçta dokuz gol kaydetmişti. Futbol hayatını 2004-2005 sezonunda FC Palatia Limbach formasıyla sonlandıran Kuntz, 25 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla ise altı gol atmıştı.

2016'dan bu yana Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli futbol adamı, ülkesinin başında 2017 ve 2021 yıllarında U21 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşırken, 2019'da ise bu kupada final oynamıştı.

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