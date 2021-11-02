Sporting - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ajax ve Borussia Dortmund yenilgilerinin ardından Sporting'e de boyun eğen siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisiyle bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk 3 puanını almak isterken Sporting'de çıkışını sürdürmek istiyor.
Sporting - Beşiktaş maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Sporting ile 3 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
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İki takımın da ilk puanları için mücadele vereceği karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Sporting - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen'de.
Bu nedenle Sporting - Beşiktaş maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Devler Ligi'nde 48. maçında
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın Portekiz’in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 298 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 335 gol gördü.
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 48. mücadelesini yapacak.
Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu.
9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 45 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 91 gol gördü.