Sporting - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ajax ve Borussia Dortmund yenilgilerinin ardından Sporting'e de boyun eğen siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisiyle bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk 3 puanını almak isterken Sporting'de çıkışını sürdürmek istiyor.

Sporting - Beşiktaş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Sporting ile 3 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

İki takımın da ilk puanları için mücadele vereceği karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Sporting - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen'de.

Bu nedenle Sporting - Beşiktaş maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Devler Ligi'nde 48. maçında

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın Portekiz’in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 298 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 335 gol gördü.

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 48. mücadelesini yapacak.

Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu.

9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 45 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 91 gol gördü.

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