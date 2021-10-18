Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'a 13 milyon 750 bin euro kazandırdı

Geçen yıl Ocak ayında Karadeniz ekibine katılan Yunan yıldız, Trabzonspor'un kasasını 'başarıyla' dolduruyor.

Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de bordo-mavili ekibin kazandığı 21 puanın 16'sına direkt katkı sağladı.

Trabzonspor'un Yunan yıldızı, Alanyaspor ile başlayan Süper Lig macerasında her yıl performansını yükseltti ve Karadeniz'in yolunu tutmasından bu yana da adından sıkça söz ettirdi.

Bordo-mavili ekibin Fenerbahçe karşısındaki iki golünü kaydeden Bakasetas kulübü maddi olarak da kazandırmaya devam ediyor.

Anastasios Bakasetas ne başardı?

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karadeniz ekibinin iki golü Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Böylece Bakasetas, Süper Lig'de toplam 9 maçta 7 gol, 3 asiste ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; Süper Lig'de bordo-mavili ekibin kazandığı 21 puanın 16'sına direkt katkı sağlayan Yunan yıldız, Trabzonspor'a servet kazandırdı.

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un kasasına 13 milyon 750 bin euro'nun girmesini sağladı.

Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor rekoru

Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu, 2007-08 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca Yunan yıldız, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı'dan sonra da Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Fırtına ise 2004-05'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 9 haftasını yenilgi almadan geçti.

Anastasios Bakasetas ne söyledi?

Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuşan Bakasetas şu ifadeleri kullandı:

"Takımın kazanması çok önemli. Hem kazanıp hem de gol atınca çifte mutluluk yaşıyorum.

Çok iyi dans edemiyorum ama Abdülkadir Ömür'ün ricası üzerine o dansı (kolbastı) yaptım.

Yunanistan'da da büyük bir takımda (AEK) oynadığım için buradaki adaptasyon sürecime faydası olduğunu düşünüyorum. Taraftarın saygısına ve sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum."

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