Karim Benzema, Ronaldo ve Zidane gibi olmak istiyor

Fransız yıldız, ödülünü evine götürerek Real Madrid'in yıldızları listesine adını eklemek istiyor.

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanarak idolü Ronaldo ve Zinedine Zidane'ın ayak izlerini takip etmeyi umuyor.

Real Madrid'in golcüsü, 2021 yılı boyunca gösterdiği etkileyici performansın ardından bu yıl ödüle aday gösterilen isimler arasında yer alıyor.

33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon La Liga'yı en çok gol atan ikinci isim olarak bitirerek takımının ayrılmaz bir parçası oldu ve şu anda İspanya'nın gol ve asist listelerinde başı çekiyor.

Karim Benzema ne söyledi?

Fransız futbolcu, ödülü kazanmak için en favori isimlerden biri olarak kabul ediliyor ve bu olursa çocukluk hayalini gerçekleştirecek.

Canal+'a konuşan Karim Benzema şunları söyledi:

"Ballon d'Or'u kazanmak mı? Evet, bu çocukluğumdan beri düşlediğim bir hayalim olurdu. Tabii ki bunu çocukken hayal etmiştim.

İdollerim, R9 (Ronaldo) ve Zizou [Zidane] fark etmez, Real Madrid'e geldiler ve Ballon d'Or'u kazandılar. Bu aklıma gelen en basit örnek. Bugün, bundan çok uzakta değilim. "

Zidane, Benzema'yı destekliyor

Eski Real Madrid menajeri ve Benzema'nın idolü Zidane, ödülün bu sefer Fransız yıldıza gitmesi gerektiğine inanıyor.

Telefoot'a konuşan Zinedine Zidane şunları söyledi: "Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden bir oyuncudan bahsediyoruz.

O inanılmaz bir oyuncu, ona antrenörlük yapmaktan büyük onur duydum. Başkalarıyla kolayca ilişki kurar. Sahada her şeyi nasıl yapacağını biliyor.

Umarım bu yıl Ballon d'Or ile ödüllendirilebilir."

Ballon d'Or'da Benzema'nın rakibi kim?

Benzema'nın hayalini gerçekleştirme umutlarını tehdit eden birçok isim var.

Her zaman olduğu gibi, Lionel Messi ödülün en büyük adayı. Barcelona'nın geçen sezon hayal kırıklığı yaratmasına rağmen, La Liga'nın en skorer ismi oldu ve yaz aylarında Arjantin formasıyla Copa America'yı kazandı.

Harika bir yıl geçiren Robert Lewandowski de rakipler arasında. Chelsea'nin yıldızı Jorginho, Şampiyonlar Ligi zaferindeki rolünün ardından ödüle layık görülebilir.

Cristiano Ronaldo da Manchester United'a dönmeden önce 2020-21 sezonunu Serie A'nın en golcü oyuncusu olarak tamamladı ve en ciddi adaylardan.

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