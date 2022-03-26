Son Avrupa şampiyonu İtalya, Dünya Kupası'nı kaçırdı. Geçmişte örnekleri var mı?

İtalya Temmuz 2021'de Avrupa Şampiyonu olduğunda, Roberto Mancini'nin ekibinin Katar 2022'yi kaçıracağını pek kimse beklemiyordu. UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı kaybedene kadar 37 maçlık yenilmezlik serisi yakalamışlardı.

Ancak İtalya, Perşembe günü Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na katılamadı. Makedonya adına galibiyet golünü Aleksandar Trajkovski ceza sahası dışından bir vuruşla kaydetti.

Ancak bu, son Avrupa Şampiyonu'nun Dünya Kupası'na katılmayı başaramaması anlamında ilk değil. Kupayı kazandıktan sonra bir takımın Dünya Kupası'nda katılamadığı diğer üç örneğe bir göz atalım.

Çekya

Daha önce Çekoslovakya, finalde Batı Almanya'yı mağlup ederek 1976'da Avrupa Kupası'nı evine götürdü. Normal süre sonunda skor 2-2'ydi ve Çekler penaltılarda 5-3 kazanarak şampiyon oldu.

Ancak 1978 Dünya Kupası elemelerinde, Grup 7'de İskoçya'nın ardından ikinci olarak Dünya Kupası'na katılamadılar.

Danimarka

Danimarkalılar Euro 1992'de harika bir formdaydılar. Yarı finalde Hollanda'yı penaltılarla eleyerek finalde Almanya'yı 2-0 mağlup ettiler.

Ancak Kırmızı Beyazlılar, Dünya Kupası elemelerinde grup aşamasını İspanya ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ardından üçüncü bitirdiler. Son maç berabere kalmaları gerekiyordu ancak İspanya'ya 1-0 yenildiler ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme umutlarını yerle bir etti.

Yunanistan

Yunanistan, 2004 yılında çeyrek finalde Fransa'yı yenerek Avrupa Şampiyonası için ciddi bir aday olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte, finallerde Portekiz ezici favoriydi ancak Angelos Charisteas ikinci yarıda galibiyet golünü attı.

Cristiano Ronaldo, maçın sonunda gözyaşlarına boğuldu. Ancak Yunanlılar 2006 Dünya Kupası elemelerinde formlarını devam ettiremediler. Almanya'daki kupayı Ukrayna, Türkiye ve Danimarka'nın ardından grubu dördüncü sırada tamamlayarak kaçırdı.

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