West Ham United menajeri David Moyes, Manchester United teknik direktörü olduğu zamanlardan bahsederken daha uzun Kırmızı Şeytanların hocası olmaak istediğini, ancak yine de o günleri güzel hatırladığını söyledi.

Tecrübeli menajer, Old Trafford'da Sir Alex Ferguson'un yerine çıktığı ilk maçında FA Community Shield'i kazandı.

Ancak, ilk sezonun bitimiyle beklentileri karşılayamadı ve kulüpten gönderildi.

Moyes o zamandan beri Londra Stadyumu'nda yeniden doğuyor, ikinci görev döneminde kulübü Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.

İngiltere’nin eski forveti Alan Shearer ile yaptığı sohbette Kırmızı Şeytanlarla olan anılarından lafı açtı.

Ne söylendi?

Moyes, The Athletic'e "Manchester United'da büyümek için bir şansa ihtiyacım vardı.

“Premier Lig'e gelen ve biraz zamana ihtiyacı olan oyunculardan bahsediyorsunuz.

"Tıpkı bunun gibi ben de kendimi bulmak için zamana ihtiyaç duydum.

"Gerçek şu ki, ben sadece Sir Alex'in yaptığını sürdürmek istedim. Sir Alex olamazdım, ama onun sahip olduğu modeli devam ettirmek ve böylece genç oyuncuları geliştirmek amacındaydım.

“Genç oyuncuları takıma katmak ve onlarla oynamayı istedim. Bu model onlara uygundu ve asıl fikir de buydu.

"United'a sadece büyük bir sevgiyle bakıyorum, bana bu büyüklükte bir iş teklif edildiği için ise onur duyuyorum.

“Ne yazık ki, sadece on ayım vardı. Bana zaman verilmedi.

"Sanırım biraz daha uzun süre verilmiş olsaydı daha iyisini yapabilirdim.

“Ancak, sadece kendimi suçlayabilirim çünkü daha fazla maç kazanmam gerekiyordu” dedi.

Moyes, halef zorluklarına değiniyor

Tecrübeli hoca, United'da Ferguson sonrası en kısa görev süresine sahip olsa da kendisi gibi üç tam zamanlı menajer Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer de başarısız oldular.

İskoç menajer şu ifadeleri kullandı:

"United'ın fark yaratmak için en iyi koça ihtiyacı olduğunu duymaya devam ediyorum.

“United'ın birçok üst düzey menajeri oldu. Kendimi o kategoriye koymuyorum, ama harika menajerleri vardı.

"Onlar için şu anki zorluk, Sir Alex döneminde buldukları ritmi yakalamak.

"Geriye dönüp baktığınızda, gerçekten inanılmaz seneler yaşadılar.

“Futbol kulüplerinde bu kadar uzun süre görev yapan hocalardan sonraki döneme baktığımızda, örneğin Brian Clough Nottingham Forest'ta, Ipswich'te Sir Bobby Robson, hatta Leeds United'da Don Revie.

"Hiç kolay bir iş değil ve beklentiler hep çok yüksek oluyor.

"Howard Wilkinson bana, 'Benimle daha önce konuşmuş olsaydın, sana bu tip işleri almanın

gerçekten zor olduğunu söylerdim' dedi.

“Sir Alex'in işi kabul etmem için bana yaklaşma şeklinden dolayı bunu kabul ettim.

“United’da başarılı olabileceğim bir model olduğunu ve benim bunu devam ettirebileceğim doğru kişi olduğumu hissettirdi.”

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