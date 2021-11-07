Manchester United'ın Liverpool karşısında aldığı 5-0'lık ağır mağlubiyetten sonra, Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağına dair spekülasyonlar bir hayli artmıştı.

Son olarak Kırmızı Şeytanlar, Manchester City karşısında da pek bir varlık gösteremeden sahadan eli boş ayrıldı ve Solskjaer'in üzerindeki baskı iyice büyüdü.

Ancak Norveçli teknik adam, işleri tekrar yoluna sokabileceklerinin altını çizdi.

Neler söylendi?

2-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından Solskjaer, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu:

"Kulüple iyi bir ilişkim var. Kulüp için her zaman en iyisini istiyorum ve burada olduğum sürece bu yolda elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."

"Son iç saha maçımızdan beri zor bir süreçteyiz ve birkaç kez daha bununla karşılaşmıştık. Şu anda aynaya bakıp 'Benim istediğim United bu!' diyemem."

"Peki United'ın sezonunu kurtarabilir miyim? Kesinlikle. Bence yapmamız gereken tekrar eskisi gibi iyi bir takım olmamız ve sahada görmek isteyeceğimiz bir kimliğe bürünmemiz. Son üç-dört haftadır yalnızca hayal kırıklıklarıyla boğuşuyoruz."

"Tottenham maçındaki performansımız ve aldığımız sonuç iyiydi, ama sahada görmek istediğimiz United yine de o değildi."

"Daha önde oynayan, daha agresif olan bir takım olmak istiyoruz. Ancak maalesef birkaç maçta öncelikli olarak iyi sonuçlara ihtiyacımız vardı. Atalanta ve Tottenham karşısında bunları başardık ancak bu maçta bir hayli geriye gittik."

Büyük resim

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Cristiano Ronaldo başta olmak üzere iyi transferler yapan Manchester United, buna karşın bir istikrar yakalayamadı ve Solskjaer eleştirilerin bir numaralı hedefi haline geldi.

City mağlubiyetliyle birlikte Kırmızı Şeytanlar, son altı Premier Lig maçında dördüncü yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından United, lider Chelsea'nin dokuz puan arkasında, Premier Lig'in beşinci sırasında yer alıyor.

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