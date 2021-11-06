Cyle Larin'den Trabzonspor karşısında bir ilk
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ederken Cyle Larin de uzun süredir yapamadığını yaptı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Abdülkadir Ömür'ün bulduğu gol ile Karadeniz temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor galibiyeti ile biterken ikinci yarıda Beşiktaş'a eşitliği 62. dakikada getiren Cyle Larin'in golü oldu.
Editörün Seçtikleri
Cyle Larin ne başardı?
Beşiktaş, Kanadalı golcüsü ile durumu 1-1'e taşırken Cyle Larin de Ocak ayından bu yana bir ilki gerçekleştirdi.
Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'de Trabzonspor'a ilk kez gol atan Cyle Larin, Ocak 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçında fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın 85. dakikasında Kanadalı oyuncu yerini Kenan Karaman'a devretti.
Beşiktaş'ı ne bekliyor?
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Ancak aynı puanı paylaştığı rakipleri henüz 12. hafta maçlarını oynamadı.
Avrupa'da aradığını bulamayan Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Kartal, 20 Kasım'da Alanyaspor ve 27 Kasım'da Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 24 Kasım'da Ajax'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, 7 Aralık'ta Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak.