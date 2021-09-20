Solsjkjaer'den itiraf: Dün Manchester United'dan kovulmuştum!

İngiliz devinin Norveçli teknik direktörü takımının 2-1 kazandığı West Ham maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

Premier Lig'de sezona beş maçta 13 puanla başlayan ve Chelsea ile Liverpool ile birlikte zirvenin ortaklarından olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer takımının etkileyeceği başlangıcına rağmen temkinli konuştu. Norveçli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışının kolay olmayacağının altını çizdi.

Solskjaer ne söyledi?

Şampiyonlar Ligi'nde alınan Young Boys yenilgisi sonrasında West Ham maçında olması gerekenden daha fazla baskı hisseden Manchester United'ın, Mark Noble'nin son dakikada kaçan penaltısıyla 2-1 kazandığı maçın ardından konuşan Solskjaer, eleştirilere pek de kulak asmadığını söyledi:

"Bazı insanlar birkaç gün önce geleceğimi sorguluyordu ve onlara göre Manchester United'dan kovulmak üzereydim. Manchester United için sanki sezon bitmek üzere ve ben işimi kaybettim gibi bir ortam var ama bütün bu atmosfere rağmen üç puanı hak ettik.

"Premier Lig şampiyonluğu ulaşması kolay olmayan bir hedef. Nisan ve Mayıs aylarına geldiğimizde neler olacağını göreceğiz. Bunun için daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."

Sözleşmesi sona eriyor

Manchester United ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 48 yaşındaki teknik direktör, 2018-2019 sezonunun ortasında göreve geldiği İngiliz ekibinde henüz bir kupa kazanma başarısı gösterememişti.

Daha önce 2011 ve 2012 yıllarında Molde ile iki kez Norveç şampiyonluğu yaşayan Solskjaer, henüz yeni sözleşme imzalamamasına rağmen United'da mutlu olduğunu belirtmişti.

Daha fazla okuma