Paris Saint-Germain, dikkatini hızlıca şu anda Barcelona forması giyen Mısırlı oyuncu Hamza Abdülkerim'e çevirdi.

İspanyol El Nacional gazetesine göre, Paris teknik direktörü Luis Enrique, dünyanın en iyi oyuncularından biri olmak için gerekli yetenek ve kapasiteye sahip olan Mısırlı oyuncuyla anlaşılması gerektiğini tavsiye etti.

Hamza Abdülkerim, şu anda sahnede bulunan en gelecek vaat eden forvetlerden biri olarak görülüyor. Barcelona ile geçirdiği hazırlık döneminde sergilediği performanslar İspanyol teknik direktörün beğenisini kazandı ve teknik adam, oyuncuyu Barça ile sözleşmesini yenilememesi konusunda ikna etmeyi umuyor.

Gazete, Enrique'nin Hamza'nın önümüzdeki on yılın en iyi 9 numara forvetlerinden biri olacağına ve Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Cavani ve Haaland kadar iyi olma kapasitesine sahip olduğuna tamamen ikna olduğunu doğruladı.

Barcelona, Paris Saint-Germain'in sahip olduğu mali güçle rekabet edemeyeceğini çok iyi biliyor; zira Fransız kulübü, 18 yaşındaki oyuncuya çok daha yüksek bir maaş sunabilir.

Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde belirtilen düşük serbest kalma bedelini ödemek, Fransız kulübü için hiçbir sorun teşkil etmiyor; söz konusu bedel 15 milyon euro.

Değeri daha da yükselmeden önce Barcelona, oyuncunun uzun vadede kulüpte kalmasını garantileyecek yeni bir sözleşme imzalaması konusunda ısrar ediyor.

Laporta ve Deco vakit kaybetmek istemedi ve iki haftadır Hamza Abdülkerim'in menajeriyle sözleşmesini yenilemek ve serbest kalma bedelini artırmak için müzakere halindeler.

Ancak "Le Parisien" gazetesinin aktardığına göre, Paris Saint-Germain bunun gerçekleşmesini engellemek ve Mısırlı oyuncuyla önümüzdeki ocak ayında anlaşmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı biçimde Kooora forumlarında tartışabilirsiniz