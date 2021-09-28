Sörloth, Türkiye - Norveç maçında oynayacak mı?

Norveç, kritik Türkiye mücadelesi öncesinde Sörlöth'un oynayıp oynamayacağını açıkladı.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve son olarak Almanya U-21 takımını çalıştıran Stefan Kuntz'u getiren Türkiye A Millî Takımı, 2022 Dünya Kupası yolunda oldukça kritik bir viraja giriyor.

8 Ekim tarihinde Norveç'le karşılaşacak olan A Millîler, ardından 11 Ekim'de ise Letonya'ya konuk olacak.

Norveç, Dünya Kupası şansı açısından oldukça kritik olan maç öncesinde kadrosunu açıkladı.

Sörloth Türkiye karşısında yok

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ay-yıldızlılarla birlikte G Grubu'nda yer alan Nıorveç, oynayacağı Türkiye ve Karadağ maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Duyuran kadroda bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, sakatlığı dolayısıyla yer almadı. Norveç'in bir diğer yıldız golcüsü Haaland ise kadroda yer alıyor.

Yeni sezonda Real Sociedad forması giyen yıldız golcü, A Milli Takım'ın Norveç karşısında 3-0 kazandığı ilk karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı.

Her er Ståle Solbakkens tropp til VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro 🇳🇴#sterkeresammen pic.twitter.com/glxtQb5hzo — Fotballandslaget (@nff_landslag) September 28, 2021

Sörloth, yeni sezona nasıl başladı?

Geçtiğimiz sezon RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Norveçli golcü, 2021-22 sezonunda La Liga temsilcisi Real Sociedad'a kiralanmıştı.

Yeni sezonda şu ana dek beş karşılaşmada süre alan Sörloth, henüz yeni takımında golle tanışamadı.

Real Sociedad, La Liga'da yedinci hafta sonrasında lider Real Madrid'in ardından 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Daha fazlası için:

Anelka: "Messi, Mbappe'ye hizmet etmeli"

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı

Manchester City ve PSG, birbirinden neler öğrenebilir?