Anelka: “Messi, Mbappe’ye hizmet etmeli”

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski PSG yıldızı Anelka, Mbappe’nin PSG hücum hattındaki bir numaralı isim olduğu görüşünde.

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Lionel Messi, yeni takımıyla üç maçta görev yaptı ve henüz gol sevinci yaşayamadı.

Fransız devinin bir diğer yıldızı Kylian Mbappe’nin ise kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldı ve oyuncunun Real Madrid’de oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Geçmişte Fenerbahçe’de de oynayan PSG’nin eski yıldızı Nicolas Anelka, genç yıldızın PSG’nin hücum hattındaki bir numaralı isim olması gerektiğini düşünüyor.

Neler söylendi?

Fransız basınından Le Parisien’e konuşan Anelka, PSG’nin hücum hattını ve Mbappe’yi şöyle değerlendirdi:

“Mbappe, hücum hattına liderlik etmeli çünkü bir numara o!”

“Messi de Barcelona’da öyleydi, ancak şimdi Mbappe’ye hizmet etmek zorunda.”

Mbappe, PSG’den ayrılmalı mı?

Anelka, Mbappe’nin geleceğini ve Real Madrid söylentilerini şu cümlelerle ele aldı:

“Sürat konusunda Mbappe bir fenomen, dünyada ondan daha iyisi yok. Eğer Paris en iyi takıma sahip olmak istiyorsa, onu tutmak için elinden gelen her şeyi yapmalı.”

“Ama bence Kylian’ın kararı çok net. Farklı bir şey istiyor ve bu gayet anlaşılabilir. Ballon d’Or hayali kuruyor ve UEFA sıralamasının altıncı sırasında yer alan bir ligde bunu nasıl başarabilir?”

“Eğer Kylian, son üç seneyi İngiltere veya İspanya’da geçirmiş olsaydı çoktan bir Ballon d’Or kazanırdı.”

Messi – Pochettino gerginliği

Fransız eski golcü, Messi ile Pochettino arasında yaşanan gerilimi de yorumladı. Arjantinli teknik direktör, yıldız oyuncuyu Lyon maçında oyundan almış ve Messi’nin tepkisiyle karşılaşmıştı:

“Yeni takımıyla gol bulamamışken altı kez Ballon d’Or kazanmış bir oyuncuyu oyundan almazsınız.”

“Bir hücumcu, antrenörünün kendisine göstereceği güvene ihtiyaç duyar ve orada bu yoktu. Belki sınırları aşıyorum ama bence Messi, Pochettino’nun yaptığını unutmayacak. Messi takımın yıldızı ve Parc des Princes’teki ilk maçına çıkıyordu. Bu durumu aşmak onun için kolay olmayacak.”

“Messi, Metz maçında oynamadı ve bence bu bir tepkiydi. Messi’yi bu şekilde yönetemezsiniz. Hoca güçlü bir mesaj vermek istedi ve bu aslında iyi, ama karşınızda da Messi var.”