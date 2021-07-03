Bruno Fernandes: Juan Mata yüzünden bir yıl daha beklemek zorundayım!

Portekizli orta saha oyuncusu, takım arkadaşı Juan Mata'ya 'forma numarası' konusunda gönderme yaptı.

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Juan Mata'nın Old Trafford'da bir yıl daha kalmasının ardından "8 numaralı forma" için beklemesi gerektiğini söyledi.

Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesi geçen ay sona eren Mata ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Old Trafford'da 18 numarayı sırtına geçirmeden önce Sporting'de 8 numaralı formayı giyen Fernandes, "ilham kaynağı" dediği Mata'dan eski numarasını almak için bir yıl daha beklemeli.

Bruno Fernandes ne söyledi?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Manchester United'ın yıldızı, takım arkadaşı Juan Mata'ya espirili bir şekilde takıldı:

"Sanırım bir yıl daha 8 numarayı beklemem gerekecek"

"Tebrikler kardeşim!! Hak ettin! Saha içinde ve dışında tam bir örnek ve ilham kaynağısın."

I guess I’ll have to wait for the number 8 another year... 😒😂



Congrats brother!! Well deserved! An example and an inspiration on and off the pitch 🤩 @juanmata8 https://t.co/kziTxCVMIu — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) July 2, 2021

Mata'nın Old Trafford günleri

33 yaşındaki Dünya Kupası sahibi, 2014 yılında Chelsea'den Manchester United'a transfer oldu.

Mata, kulüpte geçirdiği zaman zarfında dört kupa kazandı: Avrupa Ligi, FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield.

Kırmızı Şeytanlar ile toplamda 273 karşılaşmaya çıkan Mata, 51 gol kaydetti.

Ancak geçen sezon takım ile yalnızca 18 maçta görev alabildi.

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