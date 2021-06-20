A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Euro 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, İsviçre maçında alınan mağlubiyetin ardından puansız olarak turnuvaya veda etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu.

Şenol Güneş neler söyledi?

Tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında takımın bu turnuvadan ders çıkaracağını ifade etti.

"Tüm Türkiye, Milli Takım'ın etrafında kenetlenmişti. Çok üzgünüz. Gruptan çıkmayı hayal ediyorduk. İkinci maçtaki mağlubiyet daha ağır geldi.

"Bugün maça iyi başladık. Pozisyonlar kaçırdık ama rakip geleni attı. İlk yarıda kötü oynamadık. Grupran çıkmak isterken golü zor attık. Bu takım genç bir takım.

"Gençlere ve takıma güveniyorum, inanıyorum. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Oyuncuların üzüntülerini de görüyorum. İstediklerini yapamamanın verdiği eziklik de var.

"Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiğiyle doğrusuyla. Ben inanıyorum ve güveniyorum, Türkiye de inansın ve güvensin. Buradan derslar alınacak ve çok daha iyi olacaklar.

"Geçmiş başarıların bi anlamı yok. Gruplarda iyiydik ama burada eleştiri alıyoruz. Burada takılıp kalmamalıyız, geleceğe bakmalıyız. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik.

"Türkiye'nin beklentilerine cevap veremedik, altında ezildik. Oyuncular da kendi adlarına ellerinden geleni yapamadı."

Şenol Güneş'e istifa sorusu

Başarılı çalıştırıcı basın mensuplarından gelen "İstifa edecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

"Maçtan önce 'Bizi turnuvaya getirdin' diyordunuz. Şimdi istifa diyorsunuz, Türkiye'de böyle bu işler."