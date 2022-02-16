Futbolda genç yaşta şöhret olmak, çok daha iyi imkânlara erişmek maalesef ki bazı oyuncuların kariyerlerinin erkenden bitmesine neden oluyor.

İşte, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynayan Berkant Göktan da bir anda yıldızının parlamasına rağmen özel hayatındaki yaşantısı nedeniyle üst seviyedeki futbolculuğu kısa süren oyunculardan.

Bayern Münih altyapısında futbola başlayan Berkant, 18 yaşındayken A takıma yükseldi ve bir sene sonra Mönchengladach'a kiralandı.

Ardından da Bielefeld'e kiralanan Berkant, döndükten sonra bir sezon daha Bayern kadrosunda yer aldıktan sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanıyla 2001 yılında Türkiye'ye 'merhaba' dedi.

2001'in yaz aylarında Galatasaray'a transfer olan ofansif orta saha ve forvet oyuncusu, sarı-kırmızılılarda geçirdiği üç sene boyunca bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı (2001-2002 sezonu).

Göktan, Galatasaray kariyerinde 57 maça çıktı. Sekiz gol atıp dört asist yaptı.

2004'te Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olan eski forvet, bir sezon oynadığı Beşiktaş'ta sadece altı maça çıktı ve iki gol attı.

Bir sezon sonra Kaiserslautern’e transfer olan Göktan, daha sonra 1860 Münih ile Almanya'ya geri döndü. 2010'da şaşırıtcı şekilde Tayland'ın Muangthong United takımına imza atan Berkant, son olarak Almanya'da Heimstetten’de forma giydi ve 2014’te çalkanltılı futbol hayatına son verdi.

Eski futbolcunun kariyerini tepetaklak eden şey ise özel yaşantısındaki dalgalanmalar oldu. Özellikle Türkiye'den ayrıldıktan sonra kontrolden çıktığını vurgulayan Berkant, 1860 Münih idmanlarında birçok kez alkollü katıldığını da itiraf etti.

Şimdilerde ailesinin yanında Almanya'da olan eski golcü, 2019 yılında Alman basınından Sport 1'e verdiği röportajda şunları söyledi:

"Geriye baktığımda bazı pişmanlıklarım var. Birçok insandan özür dilemek isterim. Gerçeklerden kaçtım. Bu yüzden Almanya'ya sırtımı döndüm ve başka yerlere gittim. Şimdi ise tekrardan aileme döndüm.

"Uyuşturucu kullanmamdaki neden sadece aptallık ve aç gözlülüktü. Genç bir adamdım, denedim ve bir daha bırakamadım. Bir gecede vazgeçebileceğin bir şey değil. Çok büyük bir hataydı. Uyuşturucudan sonra benim değiştiğimi fark ettiler.

"Hareketlerimin tamamı değişmişti. İnsanlar beni gördüğünde bir şeylerin ters gittiğini görebiliyordu. Uyuşturucuların etkileri çok barizdi. Bu hatalarım için çok üzgünüm.

Berkant, bir zamanlar kariyerinin zirvesindeydi. Beşiktaş veya Galatasaray'da daha iyi işler çıkarıp kendisini yine Avrupa'nın üst düzey kulüplerine atabilirdi fakat olmadı.

"Başarıyı yönetemediğim için çok üzgünüm. Her şeyi daha farklı yapabilirdim. Maalesef zamanı geri alamıyorum. Pozitif olarak bakabildiğim tek şey, Almanya'dan Tayland'a kaçıp Tayland'da şu anki eşim ile tanışmam oldu.

"Onunla harika iki çocuğumuz oldu. Onlar sayesinde hayatım kontrol altına girdi. Ayrıca bahsetmem gerekiyor ki sadece uyuşturucu problemim yoktu. Alkol problemim de vardı. Çok fazla içtim. Depresyona girdim, daha da çok içtim.

"Almanya'ya dönmemin en büyük sebeplerinden biri de bu. Çok uzun süre içtim. Daha birkaç ay önce bırakabildim. Hayatım çok zorlu periyotlardan geçti. O süreçleri yaşamak çok zordu. Nereye gidersem gideyim geçmişim beni yakalıyordu.

"Hakkımda çıkan haberlerden doğru olanlar var. Antrenmanlara alkollü geliyordum. Aşırı alkollü olduğum için de sakatlanıyordum. 1860 Münih bunu fark etti ve beni takımdan gönderdi.

"Genelde alkol kokardım, bunu herkes fark ediyordu. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Bir kez kullanınca bırakamıyorsun. İşler daha da kötüleşince Tayland'a gitmeye karar verdim. Bir anda verdiğim bir karardı. Uzun süre orada kaldım.

"İki çocuğu olan bir aile babasıyım. Son 9 yılda futboldan uzak kaldım. 3 hafta önce Münih'e döndüm. Geri dönmemin nedeni ise oğlum. Benim oğlum bir otistik ve en iyi tedavi Almanya'da olduğu için döndük."

Futbolda özel yaşantının, performansa ve kariyere, hatta futbolcunun sonraki hayatında ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor Berkant Göktan.

O, şimdilerde Almanya'da ailesiyle mutlu. Geçmişteki hatalarından pişman, fakat zamanı geriye almak gibi süper bir gücünün olmadığının da farkında.

Instagram'da sadece 405 takipçisi olabilir. Ama onu hayata bağlayan şey zaten sosyal medya değil.

Çocukları, eşi ve köpeği.

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