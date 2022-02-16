Enes Ünal, Avrupa'da Robert Lewandowski'nin ardına yerleşti
Getafe forması giyen Enes Ünal, 1 Ocak 2022'den bu yana La Liga'da 6 gol kaydederek rakiplerini geride bıraktı.
Bu sezon takımının önemli gol kaynaklarından biri olan milli oyuncu, Getafe'ye toplamda 17 puan kazandırdı.
La Liga'da son olarak Atletico Madrid ağlarına 2 gol kaydeden Enes Ünal, Robert Lewandowski ile yarışıyor.
Editörün Seçtikleri
Enes Ünal ne başardı?
OPTA verilerine göre; 1 Ocak 2022'den bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu 7 gol ile Robert Lewandowski.
Bayern Münih'in yıldızını kaydettiği 6 gol ile Enes Ünal takip ediyor.
Milli golcünün yanındaki rakipleri ise kaydettikleri altışar gol ile Angel Correa ve Ciro Immobile.
24 yaşındaki Enes Ünal bu sezon 13 lig maçında 11 kez fileleri havalandırdı.
Getafe ne durumda?
24. haftada Atletico Madrid karşısında maçtan 4-3 yenilgiyle ayrılan Getafe 25 puanda kalırken, ligde 15. sırada yer alıyor.
Getafe, geçtiğimiz hafta sahasında Levante’yi 3-0 mağlup ederken Enes Ünal karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.