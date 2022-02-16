Enes Ünal, Avrupa'da Robert Lewandowski'nin ardına yerleşti

Getafe forması giyen Enes Ünal, 1 Ocak 2022'den bu yana La Liga'da 6 gol kaydederek rakiplerini geride bıraktı.

Bu sezon takımının önemli gol kaynaklarından biri olan milli oyuncu, Getafe'ye toplamda 17 puan kazandırdı.

La Liga'da son olarak Atletico Madrid ağlarına 2 gol kaydeden Enes Ünal, Robert Lewandowski ile yarışıyor.

Enes Ünal ne başardı?

OPTA verilerine göre; 1 Ocak 2022'den bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu 7 gol ile Robert Lewandowski.

Bayern Münih'in yıldızını kaydettiği 6 gol ile Enes Ünal takip ediyor.

Milli golcünün yanındaki rakipleri ise kaydettikleri altışar gol ile Angel Correa ve Ciro Immobile.

7 - Players with most goals scored in top five European leagues since January 1st, 2022:



7 - @lewy_official 🇵🇱

6 - @AngelCorrea32 🇦🇷

6 - @EnesUnal16 🇹🇷

6 - @ciroimmobile 🇮🇹



Inspired. pic.twitter.com/KB54U8HzAQ — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2022

24 yaşındaki Enes Ünal bu sezon 13 lig maçında 11 kez fileleri havalandırdı.

Getafe ne durumda?

24. haftada Atletico Madrid karşısında maçtan 4-3 yenilgiyle ayrılan Getafe 25 puanda kalırken, ligde 15. sırada yer alıyor.

Getafe, geçtiğimiz hafta sahasında Levante’yi 3-0 mağlup ederken Enes Ünal karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

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