CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş kararı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in yeni görevi merak ediliyor.

Milliyet'in haberine göre; Wesley Sneijder, efsane olduğu Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan futbol direktörlüğü görevini seve seve yapabileceğini söyleyerek mesaj gönderdi.

"Ajax, Overmars'ın görevini bana teklif ederse bunu memnuniyetle kabul ederim ama tek başıma değil. Yanımda tecrübeli biri daha olsun isterim. Aslında ilk hedefim olan teknik direktörlüğü daha çok istiyorum, tekliflere açığım."