Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş kararı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Senol Gunes, Mersin Idmanyurdu - Besiktas 08162015
AA

Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor

2022-02-16T08:13:51.845Z

Fotomaç'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nu Fransa'dan Lyon ve Marsilya, İngiltere'den ise Brentford ve Brighton istiyor.

Bu 4 takım, 23 yaşındaki futbolcunun tüm maçlarına scout yolluyor.

Galatasaray, oyuncusunun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

Kerem Aktürkoğlu Marek Hamsik Galatasaray Trabzonspor 09122021
AA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

2022-02-16T08:06:26.916Z

Akşam'ın haberine göre, Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca, son karşılaşmada kırmızı kart görmesi transfer konusunda yaşadığı kafa karışıklığına bağlanıyor.

Fenerbahçe camiasının, Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu belirtiliyor.

Beşiktaş ise eski oyuncusunu yeniden takıma dahil etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

talisca - nassr 2022
al nassr twitter

Fenerbahçe'den Napoli'ye Min Jae yanıtı 👇

2022-02-16T06:48:18.098Z

Wesley Sneijder'den futbol direktörlüğüne yeşil ışık

2022-02-16T06:45:44.953Z

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in yeni görevi merak ediliyor.

Milliyet'in haberine göre; Wesley Sneijder, efsane olduğu Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan futbol direktörlüğü görevini seve seve yapabileceğini söyleyerek mesaj gönderdi.

"Ajax, Overmars'ın görevini bana teklif ederse bunu memnuniyetle kabul ederim ama tek başıma değil. Yanımda tecrübeli biri daha olsun isterim. Aslında ilk hedefim olan teknik direktörlüğü daha çok istiyorum, tekliflere açığım."

Wesley Sneijder Galatasaray Arsenal UEFA Champions League 9122014
AA

Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa listede

2022-02-16T06:44:59.961Z

Burak Elmas, Campos'tan listesini hazırlamasını istedi

2022-02-16T06:41:29.119Z

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ligde bulundukları zor duruma rağmen yeni sezon için kolları sıvadı.

Milliyet'in haberine göre; Transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılıların patronu, danışmanı Luis Campos'a bir liste hazırlaması talimatı verdi.

Galatasaray böylece transfer görüşmelerine erken başlayarak yeni sezonun kadrosu için harekete geçecek.

Burak Elmas Galatasaray
AA

Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş kararı

2022-02-16T06:34:44.468Z

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturacağını iddia etmişti.

Milliyet'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın istifası üzerine göreve getirilen Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalatan siyah-beyazlı yönetim yeni teknik direktör konusunda henüz kesin bir karara varmadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yerli ve yabancı olarak kendisine sunulacak adaylar arasından bir tercih yapacak.

Şenol Güneş Turkey Netherlands 09072021
AA