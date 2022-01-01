CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş kararı

Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor
Fotomaç'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nu Fransa'dan Lyon ve Marsilya, İngiltere'den ise Brentford ve Brighton istiyor.
Bu 4 takım, 23 yaşındaki futbolcunun tüm maçlarına scout yolluyor.
Galatasaray, oyuncusunun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı
Akşam'ın haberine göre, Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca, son karşılaşmada kırmızı kart görmesi transfer konusunda yaşadığı kafa karışıklığına bağlanıyor.
Fenerbahçe camiasının, Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu belirtiliyor.
Beşiktaş ise eski oyuncusunu yeniden takıma dahil etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'den Napoli'ye Min Jae yanıtı 👇
Napoli Min Jae için teklifini yükseltti. 10 milyon Euro'nun üzerine çıkan İtalyan ekibinin bu teklifi de reddedildi. pic.twitter.com/BR18vYKMNN— A Spor (@aspor) February 16, 2022
Wesley Sneijder'den futbol direktörlüğüne yeşil ışık
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in yeni görevi merak ediliyor.
Milliyet'in haberine göre; Wesley Sneijder, efsane olduğu Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan futbol direktörlüğü görevini seve seve yapabileceğini söyleyerek mesaj gönderdi.
"Ajax, Overmars'ın görevini bana teklif ederse bunu memnuniyetle kabul ederim ama tek başıma değil. Yanımda tecrübeli biri daha olsun isterim. Aslında ilk hedefim olan teknik direktörlüğü daha çok istiyorum, tekliflere açığım."
Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa listede
🟡🔵 Teknik direktör konusunda Joachim Löw liste başı, ancak son dakika şoku yaşamak istemeyen Başkan Ali Koç sürpriz bir şekilde Marcelo Bielsa ile de görüşme yaptı.@albandemir pic.twitter.com/L4nlrglljD— Sabah Spor (@sabahspor1) February 16, 2022
Burak Elmas, Campos'tan listesini hazırlamasını istedi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ligde bulundukları zor duruma rağmen yeni sezon için kolları sıvadı.
Milliyet'in haberine göre; Transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılıların patronu, danışmanı Luis Campos'a bir liste hazırlaması talimatı verdi.
Galatasaray böylece transfer görüşmelerine erken başlayarak yeni sezonun kadrosu için harekete geçecek.
Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş kararı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturacağını iddia etmişti.
Milliyet'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın istifası üzerine göreve getirilen Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalatan siyah-beyazlı yönetim yeni teknik direktör konusunda henüz kesin bir karara varmadı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yerli ve yabancı olarak kendisine sunulacak adaylar arasından bir tercih yapacak.