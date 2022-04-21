Fenerbahçelilere, "Tadı damağınızda kalan futbol hangi hoca tarafından oynatıldı?" diye sorulsa, muhtemelen cevapların çoğunluğu Arthur Zico olacaktır.

Sarı-lacivertli kulübün Avrupa kupaları baz alındığında en başarılı hocası olan Brezilyalı efsane, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bir Türk takımına en fazla puan kazandıran hoca ve Kanarya'yı Devler Ligi'nde çeyrek finale taşıyan ilk antrenör olmuştu.

Zico'nun Fenerbahçe'den ayrılmasına sebep olan iki olay var.

Birincisi, o dönemde yardımcısı olan Edu'nun, soyunma odasında Aziz Yıldırım ile tartışması.

İkincisi de kulübün, Zico'nun yeni sözleşmedeki zam talebine karşılık vermemesi.

Bununla birlikte, Zico'nun zaman zaman Aziz Yıldırım ile tartıştığı, basında sık sık yer alıyordu ve bunlardan bir tanesi oldukça ilginçti.

Kezman'ı oyuna aldığı için Yıldırım'dan fırça yiyen Zico, bu olayı yıllar sonra şöyle anlatmıştı:

"Bir keresinde Galatasaray’a karşı öndeyken Deivid kırmızı kart gördü ve Kezman kulübedeydi. Kezman’ın savaşçı ruhunu bildiğimden dolayı bu eksiği kapatabileceğini düşündüm. Oyuna aldım. İyi de oynadı.

"Kontratı hakkında bilgim yoktu. Maçı kazandık, herkes mutluydu ve başkan geldi. '50 bin dolar borcun var çünkü Kezman’ı neden oyuna aldın' dedi. 'Aman tanrım bu da ne? Maçı kazandım bir de borcum mu var?' dedim.

"Başkan, yine Kezman’ın gol attığı ve kazandığımız Beşiktaş maçından sonra benzer bir konuyla yanıma gelince ona, 'Akılsız olan sizsiniz. Kontratı yapan sizsiniz.' dedim.

"Ancak bu kısmı Samet’in çevirmeyi tercih etmediğini düşünüyorum. Zira soyunma odasında uzun bir süre tartıştık."

Peki 'Beyaz Pele' lakaplı efsanevi eski futbolcu, Fenerbahçe'nin ardından nerelerde çalıştı ve şimdi ne yapıyor?

GOAL Türkiye, göz atıyor.

2008'de, iki senede 2.06 puan ortalaması yakaladığı sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Zico, bir sene sonra sürpriz bir şekilde Özbekistan'ın Bunyodkor takımının başına geçti.

Burada sadece dört ay görev yapan Brezilyalı hoca, Özbekistan Ligi'nde şampiyonluk yaşadıktan sonra Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova'nın teknik direktörü oldu.

CSKA ile Rusya Süper Kupası ve Rusya Kupası'nı kazanan tecrübeli hoca, buradan da kısa sürede ayrıldı ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un yolunu tuttu.

Olympiakos'ta da dört ay çalıştı ve orada hiç kupa kazanamadı.

2010'da ülkesi Brezilya'nın takımlarından Flamengo'ya sportif direktör olarak atandı ve orada iki sene görev yaptı.

2011'de teknik direktörlüğe geri dönen Arthur Zico, Irak Millî Takımı'nın başına geçti ve burada da 15 ay görev yaptı.

Genelde maceraları kısa süren Brezilyalı hoca, 2013 yazında Katar ekibi Al-Gharafa'nın teknik direktörü oldu.

2014'te Hindistan temsilcisi FC Goa'ya imza atan Zico, burada iki sene çalışmayı başardıktan sonra 2018'de Japonya takımı Kashima'nın sportif direktörü oldu.

'Galinho', hâlâ Kashima'da bu görevini yürütüyor ve zaman zaman ismi Fenerbahçe ile de anılıyor.

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