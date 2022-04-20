Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla taşıyan ve kulübün kaptanlığını yapan Alex de Souza, Türkiye’deki günlerine değindi.

Türk halkına olan sevgisinden bahseden Brezilyalı yıldız, takımdan ayrılmak zorunda kaldığı dönemde Fenerbahçeli taraftarların kendisine gösterdiği sevgiyi aklından çıkaramıyor.

Türkiye’de yaşadığı ilginç anılara ve Fenerbahçeli eski futbolcu Lefter Küçükandonyadis’in dile getirmesiyle heykelinin dikilmesine kadar merak edilen birçok konuya ışık tuttu.

Ne söylendi?

Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, The Player Tribune'de paylaştığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de yaşadığım senelerin en çılgın seneler olacağını hayal bile edemezdim. Kelimelere dökmek gerçekten çok zor.

"Türkiye'deki futbolun eşsiz olduğunu düşünüyorum ve başka hiçbir şeye benzemediğine eminim. Herkes kulübüne tutkuyla bağlı.

“Evet, Brezilya'dan daha kuvvetli bir tutku bu.”

“Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey değiştiremez”

Türkiye’deki her taraftarın kendisine olan saygısından bahseden Alex, "Bana her zaman Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor taraftarı iyi davrandı.

“Havaalanında, sokakta beni gören rakip takım taraftarları gelip benimle gayet hoş muhabbet ediyorlardı. İşte bu yüzden Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez.

"Kulüpten ayrıldığım gün evimin etrafını çeviren insanları hatırlıyorum. Duvarlardan atlayıp, evin bahçesine girip, kilometrelerce öteden her şey için teşekkür edip elimi sıkmaya gelen insanları unutmuyorum." dedi.

“Fenerbahçe - Galatasaray maçları adeta bir savaş”

Derbilere de değinen Alex, özellikle Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti hakkında şöyle konuştu:

"Rekabet Türkiye'de büyük. Fenerbahçe - Galatasaray maçları adeta bir savaş. Sen lig şampiyonu olabilirsin ama eğer rakibine kaybettiysen, tam bir şampiyonluk sayılmaz.

“Eğer her ikisi de şampiyon olmadıysa da tüm başarı ligi diğerinden üstte bitirmek üzerine.”

“Benim heykelim varsa Alex’inki de olmalı”

Brezilyalı efsane, heykelinin nasıl yapıldığına dair ise "Bir keresinde Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncusu Lefter ile öğle yemeği yemeye gittik.

“80'li yaşlarındaydı. Konuşma sırasında takılarak 'Benim heykelim varsa, Alex'in de olmalı' dedi. Böylece heykelim de yapıldı." dedi.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaraylı bir taraftarla yaşadığı anıyı da paylaşan Alex,

"Ailemle evde otururken kapı çaldı. Devasa biri çıktı karşıma. Daha önce hapse girip çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti.

"Kapıyı açtım ve adam bana: 'Merhaba, benim için bir kaç forma imzalayıp bir de benimle fotoğraf çekilir misin?

"Bize az çektirmedin ama sana hayranlık ve saygı duyuyorum.' dedi. Sarıldı, teşekkür etti ve gitti. Çılgınlık...

"Şunun farkındayım ki; yaşananlar, başarılanlar veya kazanılanlardan daha çok, geride kalıcı olan hep 'duygular' oluyor.

“Duygular kalıcı olduğuna göre, onlara iyi bakmalıyız. Onları hafızamızda iyi saklamalıyız. Bugün bir antrenör ve eğitmen olarak, kariyerimde mutlu olduğum anları hatırlamayı seviyorum.

“Tıpkı İstanbul'da Fenerbahçe'nin futbolcusuyken yaşadığım yıllar gibi. Bütün bunlar, futbolda hayallerin kabuslardan daha fazla olduğunu bana hatırlatıyor. 'Her zaman hafızanızı taze tutun ve sabırlı olmayı öğrenin' diye tavsiyede bulunuyorum çocuklara…

“Yolunuzda, karşınıza çıkan aksilikleri unutmamak için hafızanıza ihtiyacınız var. Sabır ise bu aksilikleri yaşayınca vazgeçmemek için..." diye konuştu.

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