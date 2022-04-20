Kutlama tanıdıktı; Kop tribününe yoga pozu veren gülümseyen Mohamed Salah.

Namaste, tam anlamıyla.

Tahmin edin kim geri döndü? Aslında hiçbir yere gitmemişti: Salah

Gollere geri dönün, keyfini çıkarın, Manchester United'a eziyet edin ve en az 24 saat boyunca Premier Lig'in zirvesine dönün.

Şu anda United'ı pek fazla insan sevmiyor. Kendi taraftarları bile bu takımla mücadele ediyor ama Salah kesinlikle seviyor. Onlarla her hafta oynayabilseydi, Ian Rush'ın tüm zamanların Liverpool gol rekoru ciddi tehdit altında olurdu.

Ekim ayında Old Trafford'daki galibyette hat-trick yapan Mısırlı yıldız bu kez de Anfield'da Manchester United 'ı 2 golle geçti. Ralf Rangnick'in ekibi bı dominant performans altında adeta ezildi.

Böylece Salah, Premier Lig tarihinde tek bir sezonda United'a karşı beş gol atan ilk oyuncu oldu. Şimdi bu sezon kulvarlarda 30 barajıını geçti. Anfield'da beş sezonda bu dönüm noktasına üçüncü kez ulaştı. Bunlarla yetinmeyip Luis Diaz'a harika bir asist yaptı.

Salah'ın formu son haftalarda çokça tartışıldı, ancak Liverpool soyunma odasındaki hiç kimse ondan şüphe etmedi.

Geçen Cumartesi günü FA Cup yarı finalinde Manchester City'yi mağlup ederken Trent Alexander-Arnold, "Kendi başarısının kurbanı" dedi. Klopp Pazartesi günkü maç öncesi basın toplantısında Salah'ın 10 maçta bir gol atmasının "tamamen normal" bir dönem olduğunu ve 29 yaşındaki oyuncunun çok geçmeden bu durumdan kurtulacağını söyledi.

Jurgen Klopp kesinlikle bir şeyler biliyordu. Salah hemen maçın başında Diaz'a asist yaptı ve skoru 2-0'a getiren golü attı.

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Diogo Jota'nın asistinde kendisi adına ikinci golü atıyor ve Kop tribünü önünde ikonikleşen yoga pozunu veriyordu.

Maç sonrası Sky Sports kameraları onu yakaladığında hafiften sırıtıyordu.

"Endişelenmedim," diye ısrar etti. "Takım kazanmasaydı mutlu olmazdım, ancak takım kazandığında [diğer] her şey gelecek.

"Bu kulüp için birçok gol attım, devamı gelmeye devam edecek."

𝑷𝒐𝒆𝒕𝒓𝒚 𝒊𝒏 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏 😍 pic.twitter.com/m9Mk4lQG7U — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2022

Bir yıldız, kesdisine destek veren bir kadrosu olmadan hiçbir şey değildir ve Liverpool, United'a karşı muazzamdı.

Old Trafford'da olduğu gibi, üç Liverpool oyuncusu hem gol hem de asist yaptı. Salah, Diaz'ı , Sadio Mane, Salah'ı ve Diaz, devre arasının ardından Mane'yi buldu. Gecede kullanılan dördüncü forvet Jota'nın da asist yapması için sadece 15 dakikaya ihtiyacı vardı.

United karmakarışıktı ancak Liverpool'un futbolunun bir kısmı dikkat çekiciydi.

Salah'ın ilk golünden önce Liverpool tam 25 pas yapmıştı. Salah'ın ilk dokunuşu ve bitişi bu sefer örnek alınacak cinstendi.

Sezonun kırıcık bölümü yaklaşırken, bunlar gerçekten de Klopp için iyi işaretler. Liverpool şu anda son beş maçında 15 gol attı. Şampiyonluk yarışında, Manchester City karşısında dokuz gol farkı avantajına sahip.

Kimse formsuz değil. Herkes fit ve herkes ateş ediyor.

Salah, Mane, Roberto Firmino, Jota ve Diaz bu sezon 85 gol kaydetti. Takumi Minamino'nun dokuz golü var ve şu anda yedek kulübesine bile giremiyor.

Şu anda Klopp her kapının anahtarına, her sorunun çözümüne sahip görünüyor. United'ı ezip geçmeleri, Çarşamba gecesi Brighton'a hazırlanan Pep Guardiola'nın ekibi üzerindeki baskıyı kesinlikle artırıyor.

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Klopp o maçı izlemeyecek. "Umarım daha mantıklı yapacak bir şeyim vardır" dedi maç sonrası basın toplantısında. Liverpool, kriketteki bir kayma oyuncusu gibi, o dış kenar geldiğinde atlamaya hazır, izliyor ve bekliyor.

Pazar günü Anfield'da onları bir başka derbi bekliyor: Everton. Salah, sezon başında taraflar Goodison Park'ta karşılaştığında iki gol attı. Merseyside'ın mavi tarafı Salah'ın United karşısındaki geri dönüşünü gördüyse korkmaya başlamalı.

Evet, Mısır Kralı tahtına geri döndü. Ve bu herkes için tehlike anlamına geliyor.