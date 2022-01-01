CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz, MLS yolcusu

ManU, Nkunku için üç kulüple savaşacak
2022-04-21T05:27:37.493Z
Fichajes, Manchester United'ın, Leipzig'in yükselen yıldızı Christopher Nkunku ile sözleşme imzalamak için Arsenal, AC Milan ve Inter'i mağlup etmesi gerektiğini söyledi.
Nkunku, bu sezon Bundesliga'da 30 maçta 17 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı.
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Burak Yılmaz, MLS yolcusu
2022-04-21T05:25:04.574Z
Fanatik'in haberine göre, sezon sonu Lille'deki kontratı bitecek olan ve Galatasaray'dan haber bekleyen Burak Yılmaz, bir MLS kulübünden teklif aldı.
Yıldız futbolcu, ailesiyle birlikte ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.
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