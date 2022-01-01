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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz, MLS yolcusu

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BURAK YILMAZ LILLE CHAMPIONS LEAGUE 16032022
Getty Images

ManU, Nkunku için üç kulüple savaşacak

2022-04-21T05:27:37.493Z

Fichajes, Manchester United'ın, Leipzig'in yükselen yıldızı Christopher Nkunku ile sözleşme imzalamak için Arsenal, AC Milan ve Inter'i mağlup etmesi gerektiğini söyledi.

Nkunku, bu sezon Bundesliga'da 30 maçta 17 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı.

Nkunku Atalanta Lipsia
Getty

Burak Yılmaz, MLS yolcusu

2022-04-21T05:25:04.574Z

Fanatik'in haberine göre, sezon sonu Lille'deki kontratı bitecek olan ve Galatasaray'dan haber bekleyen Burak Yılmaz, bir MLS kulübünden teklif aldı.

Yıldız futbolcu, ailesiyle birlikte ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

BURAK YILMAZ LILLE
Getty Images