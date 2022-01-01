CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Burak Yılmaz, MLS yolcusu

Fichajes, Manchester United'ın, Leipzig'in yükselen yıldızı Christopher Nkunku ile sözleşme imzalamak için Arsenal, AC Milan ve Inter'i mağlup etmesi gerektiğini söyledi.

Nkunku, bu sezon Bundesliga'da 30 maçta 17 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı.