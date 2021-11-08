Shevchenko, Chelsea ve City'nin yıldızlarını istiyor

Serie A’da 12. hafta sonunda dokuz puan toplayabilen Genoa, teknik direktör Davide Ballardini ile yollarını ayırırken göreve Andriy Shevchenko’yu getirmişti.

Bundan önce Ukrayna Millî Takımı’nı çalıştıran Shevchenko, Euro 2020 serüveninde de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Shevchenko’nun devre arası transfer döneminde Premier Lig’de gözden düşen transfer etmek istediği ileri sürüldü.

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Secolo XIX kaynaklı habere göre Shevchenko, Genoa’da çıtayı yukarı çekmek istiyor ve sakatlıklardan dolayı Chelsea’de bekleneni veremeyen Christian Pulisic’i kadrosuna katmak istiyor.

Ayrıca Ukraynalı çalıştırıcı, City’de istediği süreleri alamayan ve millî takımda birlikte çalıştığı Oleksandr Zinchenko’nun durumunu da takip ediyor.

Zinchenko, Guardiola’nın sol bekte Joao Cancelo’yu tercih etmesiyle rotasyonda geriye düşmüştü. Ukraynalı oyuncu, bu sezon beş maçta süre alırken bunların yalnızca ikisine ilk 11’de başlayabildi.

Pulisic’in Chelsea karnesi

Amerikan yıldız, 2019 yılında Borussia Dortmund’dan Chelsea’ye transfer olmuştu. Londra ekibinin formasını şu ana dek 81 maçta terleten Pulisic, 18 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Yetenekli oyuncu, 2021-22 sezonunda ise sakatlıklardan ötürü istikrarlı bir performans gösteremedi. Pulisic bu sezon yalnızca dört maçta süre alırken bir kez de gol sevinci yaşadı.

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