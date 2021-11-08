Geçtiğimiz günlerde 300 milyon sterlin karşılığında el değiştiren Newcastle United, 20 Ekim tarihinde Steve Bruce ile yollarını ayırmıştı.

Bunun ardından Newcastle United, bir dönem Bournemouth’u çalıştıran Eddie Howe ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Neler söylendi?

Kulübün resmî internet sitesine açıklamalarda bulunan Howe, şunları söyledi: “Newcastle United’ın itibarına ve tarihine sahip olan bir kulübün menajeri olmak büyük bir onur. Bu, benim için ve ailem için çok gururlu bir gün.”

Newcastle’ın ortaklarından Amanda Staveley ise şu açıklamalarda bulundu: “Bu zorlu görüşme süreçlerinin ardından Eddie’den gerçekten çok etkilendik.”

“Bournemouth ile başardıklarının ve kulübü geliştirmesinin yanı sıra o, Newcastle’ı ileriye götürmekte kararlı olan tutkulu bir menajer.”

🚨 Eddie Howe, Newcastle United'ın yeni menajeri oldu. pic.twitter.com/Dle9j0U6GQ — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 8, 2021

Newcastle’ın adı hangi isimlerle anılıyordu?

300 milyon sterlin değerindeki rekor yatırımın ardından Newcastle United’ın birçok menajerle ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Newcastle ile adı anılan Antonio Conte; geçtiğimiz günlerde Tottenham ile anlaşarak Premier Lig’e dönmüştü.

Köklü kulübün adı, son olarak Chelsea’yi çalıştıran Frank Lampard ve şu anda Glasgow Rangers’ın başında bulunan Steven Gerrard ile de anılmıştı.

Bu isimlere ek olarak, Newcastle’ın listesinde Paulo Fonseca, Roberto Martinez ve Unai Emery’nin de bulunduğu söyleniyordu.

Ancak eski Arsenal menajeri Emery, bir açıklama yayınlayarak yoluna Villareal ile devam edeceğini söylemişti.

Howe, Newcastle için doğru isim mi?

Sakatlığı nedeniyle futbolu erken bırakarak antrenörlüğe soyunan Howe, Ocak 2009’da Bournemouth’un başına geçerek ligin en genç çalıştırıcısı olmuştu.

O zaman 31 yaşında olan Howe, ertesi sezon takımını League Two’ya çıkararak potansiyelini kanıtlamıştı.

Howe yönetimindeki Bournemouth, 2015 yılında ise Premier Lig’e yükselmeyi başarmıştı.

Takımını beş yıl boyunca Premier Lig’de tutmayı başaran genç teknik adam, 2020 yılında ise kulübün Championship’e düşmesiyle görevinden ayrılmıştı.

Bournemouth ile toplamda 458 maçı bulunan Howe, bunların 194’ünü kazanmayı başarmıştı.