Serie A tarihine geçen genç yıldız Juventus'ta

2000'lerde doğup Serie A'da top koşturan ilk isim, artık Juventus forması giyecek.

İkinci Massimiliano Allegri dönemine iki maçta bir puan ve Cristiano Ronaldo'yu kaybederek çalkantılı bir giriş yapan Juventus, Portekizli yıldızın boşluğunu zaman kaybetmeden doldurdu. İtalyan devi bonservisi Everton'da bulunan ve geçen sezon kiralık olarak PSG forması giyen eski oyuncusu Moise Kean'i kadrosuna kattı.

✍️ OFFICIAL | Moise Kean returns to Juventus! ⚪️⚫️#WelcomeBackMoise — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

Hafta sonu Torino'ya gelen ve sağlık kontrolünden geçen 2000 doğumlu genç oyuncu, altyapısından yetiştiği Juventus'a geri döndü. Juventus'un iki yıl boyunca kiralık olarak transfer ettiği Kean için Everton'a 7 milyon euro ödeyeceği kaydedilirken, Kean'in de sözleşmenin ilk yılında 3, ikinci yılında ise 4 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Serie A tarihine geçmişti

Satın alma opsiyonu 28 milyon euro olarak belirlenen Kean için bu seçeneğin kullanılıp kullanılmayacağı ise oyuncunun performansının ardından netleşecek. Juventus formasını ilk olarak 19 Kasım 2016'da oynanan Pescara karşılaşmasında giyen Kean, 2000'lerde doğup, Serie A maçına çıkan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı.

Bu transferin ardından Juventus'un hücum hattı Paolo Dybala, Moise Kean, Alvaro Morta ve Kaio Jorge olarak şekillendi. Kean geçtiğimiz sezon formasını giydiği PSG'de 26 lig maçına çıkarken, 13 gol atmıştı. Genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli bir isim olan yıldız oyuncu İtalya'nın EURO 2020 kadrosunda yer almayı başaramamıştı.

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