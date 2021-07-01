Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Real Madrid'den ayrılan 35 yaşındaki oyuncu kararını verdi.

Real Madrid'in yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı ve yollarını ayırdığı efsane futbolcusu Sergio Ramos, PSG'ye bir adım uzaklıkta. Fransız basınının önde gelen kurumlarından RMC Sport'ta yer alan habere göre 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu önümüzdeki günlerde görkemli bir imza töreniyle resmen PSG kadrosuna katılacak.

Premier Lig'den gelen iki transfer teklifini reddeden Ramos'un PSG ile iki senelik sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Ada'dan gelen tekliflerden birinin ekonomik olarak PSG'nin teklifinden daha iyi olduğu kaydedildi.

Sergio Ramos'un menajeri ve kardeşi Rene Ramos'un yürüttüğü görüşmelerin kısa bir süre içinde resmi imzayla sonuçlanması bekleniyor.

Eski arkadaşlarıyla buluşacak

PSG'de kendisi gibi İspanyol Pablo Sarabia ve Ander Herrera'nın yanı sıra eski takım arkadaşları Keylor Navas ile Angel Di Maria ile buluşacak olan Ramos, Fransız ekibinin bu yaz yaptığı ilk önemli transfer olmayacak. Daha önce Georginio Wijnaldum ve Gianluigi Donnarumma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG'nin önümüzdeki günlerde Inter'den Achraf Hakimi'yi de renklerine katması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonda sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma şansı bulamayan Ramos ligde sadece 15 maçta oynamıştı. Eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin yeniden takıma dönmesiyle Real Madrid'de kalabileceği belirtiliren Ramos buna rağmen David Alaba transferinin de etkisiyle efsanesi olduğu kulüpten ayrılmıştı.

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