Sergio Ramos'un menajeri Sevilla ile masada

Efsane futbolcunun altyapısından yetiştiği Endülüs ekibine geri dönebileceği iddiaları artıyor.

Real Madrid'in sezon sonunda bitecek kontratını henüz yenilemeyen ve takımdan ayrılması beklenen kaptanı Sergio Ramos'un kardeşi ve menajeri Rene Ramos'un Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile masaya oturması, efsane oyuncunun altyapısından yetiştiği ekibe geri dönebileceği şeklindeki yorumların artmasını beraberinde getirdi.

Ramos'un Real Madrid'den ve kendisini tranfer etmek isteyen diğer kulüplerden talep ettiği ücreti karşılaşması oldukça zor görünen Sevilla'nın bu transfer için şansı oldukça düşük görünse de yapılan toplantının halka açık bir noktada gerçekleşmesi dikkat çekti.

Öte yandan yapılan görüşmenin Rene Ramos'un temsil ettiği diğer oyuncularla alakalı olabileceği de öne sürüldü.

Favori PSG

Real Madrid'in Bayern Münih'ten ayrılacak olan David Alaba'yı kadroya katacak olmasının da etkisiyle gözden çıkartılan 35 yaşındaki oyuncunun adı sıklıka Fransız ekibi PSG ile anılırken, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino da bu söylentileri doğrular nitelikte açıklamalarda bulunmuştu.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve sadece 15 lig maçında forma giyen Ramos, ilerleyen yaşına rağmen İspanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Ramos'un yeni takımının bu yaz yapılacak Euro 2020'nin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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