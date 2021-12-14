Sergio Ramos: Real Madrid karşısında PSG için öleceğim!

PSG'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşmesinin ardından Santiago Bernabeu'ya bu defa rakip olarak ayak basmaya hazırlanan efsane savunmacı Sergio Ramos, takımı için sahada gerekirse öleceğini söyledi.

PSG için elinden geleni yapacağını belirten Ramos'un zorlu eşleşmede hazır olması bekleniyor.

Sergio Ramos ne söyledi?

UEFA'nın hatalı kura çekimi nedeniyle önce Manchester United ile ardından da Real Madrid ile eşleşmesini değerlendiren Ramos, İspanyol ekibine olan sevgisini ise gizlemedi:

"Real Madrid'e olan sevgi ve saygımı herkes biliyor. Ama şimdi PSG için oynuyorum ve turu PSG'nin atlaması için elimden gelen her şeyi yapacağım.

"PSG için oynuyorum ve sahada ölmem gerekirse öleceğim.

"Real Madrid'in rakibi olmamayı isterdim ancak diğer yandan Santiago Bernabeu'ya döneceğim için mutluyum çünkü Covid kısıtlamaları nedeniyle gerçek bir veda yaşayamamıştım."

"Hep karanlık"

PSG'de düzenli forma giymesinin önüne geçen sakatlıklara da değinen Ramos, zor bir dönemden geçtiğini açıkladı:

"PSG'ye geldikten sonra yaşadığım sakatlık kariyerim boyunca yaşadığım sakatlıklardan daha farklıydı. Önemli olan yeniden bir futbolcu gibi hissetmekti. Saatlerce süren karanlık ve yalnızlık zorlukların üstesinden gelmeme yardımcı oldu.

"Ailem bu süreçte her zaman yanımdaydı ve tekrar sahalara döneceğim için mutluyum"

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